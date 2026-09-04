Londra punta a risparmiare circa 30 milioni di sterline sospendendo le principali esercitazioni delle unità non impegnate in missioni. Ma la scelta solleva preoccupazioni sulla prontezza operativa dell'esercito britannico, mentre la Nato spinge gli alleati ad aumentare la spesa per la Difesa ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Mentre l'Occidente aumenta la spesa per la difesa anche sulla spinta del nuovo piano NATO, che prevede di arrivare al 5% del Pil entro il 2035, nell'esercito britannico arriva la spending review. Per contenere la spesa, alle unità dell'esercito di stanza nel Regno Unito e non impegnate nella preparazione di uno specifico dispiegamento è stato chiesto di sospendere le esercitazioni di addestramento collettivo considerate non essenziali. A riferirlo sono diversi media britannici, sulla base di fonti della Difesa. Ma che cosa significa, in concreto, questo "taglio"?

Un gruppo di soldati britannici - ©Ansa

Stop alle grandi esercitazioni Tra le attività sospese figurano esercitazioni su larga scala che prevedevano l'impiego di carri armati ed elicotteri Apache. Secondo quanto riportato dai media britannici, sarebbe stata cancellata anche un'esercitazione del Royal Tank Regiment con attività a fuoco reale in Galles, oltre a una seconda esercitazione con carri armati ed elicotteri Apache. Una fonte della Difesa ha spiegato che l'obiettivo è rinunciare a quello che ha definito "addestramento piacevole da fare", citando tra gli esempi le grandi esercitazioni a fuoco reale e le simulazioni di attacchi di plotone nelle aree di addestramento britanniche. La sospensione dovrebbe proseguire per gran parte dell'anno, in un contesto di pressione sui bilanci della Difesa. Ma se da un lato la decisione porterà ovviamente a risparmi, dall'altro ha suscitato preoccupazione tra gli altri ufficiali dell'esercito. Una fonte militare citata dai media britannici ha descritto la decisione come "assolutamente devastante", aggiungendo che: "gli eserciti si addestrano, è quello che fanno. Ora non succederà più nulla". Leggi anche Volenterosi, in Ucraina "esercitazioni ad ottobre". L'Italia si sfila

Il rischio per la prontezza operativa La sospensione delle esercitazioni solleva infatti interrogativi sulla capacità dell'esercito britannico di mantenere la prontezza operativa. Secondo Sky News, la decisione rischia di incidere sulla capacità dell'intera forza di rispondere a una crisi. Una fonte senior citata dall'emittente ha spiegato che l'addestramento consente ai comandanti di trasformare nuovi equipaggiamenti e concetti operativi in capacità di combattimento e che spostare risorse dall'addestramento finirà inevitabilmente per avere conseguenze sulla prontezza operativa. Il rischio indicato è quello di una "forza svuotata": un esercito che sulla carta dispone di uomini e mezzi, ma che potrebbe non avere sufficiente esperienza collettiva e competenza per utilizzarli efficacemente in guerra. Secondo Matthew Savill, direttore delle scienze militari del Royal United Services Institute, l'effetto può peggiorare nel tempo, con una possibile perdita di familiarità con equipaggiamenti e tattiche. Leggi anche Germania, esercito cerca reclute con pubblicità nell'incarto dei kebab

Quanto risparmierà il governo? Lo stop riguarda le esercitazioni collettive di grandi dimensioni delle unità di stanza nel Regno Unito che non si stanno preparando per un dispiegamento. Secondo il Times, il provvedimento dovrebbe consentire di risparmiare circa 30 milioni di sterline e coinvolge attività con 90 o più militari. Restano invece operative le attività delle unità in procinto di essere dispiegate, in standby o con compiti di reazione rapida. Un portavoce dell'esercito ha chiarito che anche con il taglio delle esercitazioni considerate non essenziali "il nostro addestramento continua e stiamo dando priorità alle attività che contribuiscono più direttamente alla prontezza, alla possibilità di dispiegamento e all'efficacia operativa". Lo stesso portavoce ha aggiunto che l'esercito sta investendo "2 miliardi di sterline per trasformare l'addestramento dell'esercito britannico nei prossimi 15 anni". Particolare attenzione continuerà comunque a essere riservata all'esperienza maturata con la guerra in Ucraina, compreso l'addestramento alla guerra con i droni e alle attività di contrasto ai droni. Le richieste di addestramento vengono comunque valutate caso per caso. Approfondimento Quanto ci costa un soldato fermo