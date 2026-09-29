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Presunto attentato a base Raf, polizia conferma: "Nessun esplosivo trovato"

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©Ansa

Sui veicoli, sottoposti a un esame approfondito, non sono stati rinvenuti ordigni ma un quantitativo di carburante. I 5 fermati, poi rilasciati, restano comunque sottoposti a indagine

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L'antiterrorismo britannica ha confermato che non è stato rinvenuto alcun esplosivo sui tre furgoni fermati domenica 27 settembre vicino alla base della Raf di Fairford, usata anche dagli Usa nella guerra contro l'Iran. "I veicoli sono stati sottoposti a esame approfondito e possiamo confermare che non sono stati trovati ordigni esplosivi, mentre è stato recuperato un quantitativo di carburante", ha detto il dirigente Laurence Taylor. Rispondendo indirettamente alla sorpresa di Donald Trump per il rilascio dei 5 fermati, Taylor ne ha poi difeso le basi legali, precisando che l'indagine comunque prosegue e che sono state perquisite le loro case. 

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