La Bundeswehr ha scelto infatti le confezioni dei popolari panini per cercare nuove reclute. Carta con motivi mimetici e un QR code che porta direttamente alle offerte professionali delle forze armate tedesche. Tra i profili ricercati ci sono anche quelli destinati al servizio sanitario.

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L'idea dell'esercito tedesco è semplice: il tradizionale involucro che protegge il panino diventa uno spazio pubblicitario. Al posto dei consueti messaggi commerciali compaiono colori mimetici, il richiamo alla carriera militare e un codice QR.

Il target, quindi, non è limitato a chi si trova per la prima volta davanti alla scelta di un percorso professionale. La Bundeswehr cerca anche persone già formate e professionisti interessati a cambiare carriera. Ed è qui che entra in gioco il kebab: un supporto semplice, legato a un'abitudine quotidiana, utilizzato per portare il messaggio del reclutamento direttamente fuori dai tradizionali canali dedicati al lavoro.

"Con una varietà di strumenti pubblicitari raggiungiamo non solo i giovani nella fase di orientamento professionale, ma anche persone che vogliono cambiare carriera e professionisti interessati a una prospettiva nella Bundeswehr", ha spiegato una portavoce del ministero.

La formula consente quindi alla Bundeswehr di ottenere uno spazio pubblicitario nei locali e ai gestori di risparmiare sull'acquisto degli incarti. Anche se, secondo il quotidiano tedesco, il risparmio per i locali è irrisorio: 4mila incarti costano poco più di 30 euro.

Per la Bundeswehr non è una prima volta

Il kebab non rappresenta un'assoluta novità per la comunicazione dell'esercito tedesco. Nel 2025, nel sud della Germania, la Bundeswehr aveva già utilizzato i cartoni della pizza per una campagna di reclutamento. Lo slogan scelto era "Anche tu hai molto da offrire?", una frase costruita sul doppio significato del contenuto della pizza e delle capacità della persona a cui si rivolgeva.

In precedenza erano state utilizzate anche buste per il pane e sacchetti di popcorn nei cinema. Gli incarti dei kebab si inseriscono quindi in una serie di iniziative che hanno l'obiettivo comune di portare la comunicazione dell'esercito dentro situazioni della vita quotidiana.