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Germania, l'esercito cerca reclute con pubblicità nell'incarto dei kebab

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©Ansa

Dai vecchi manifesti si passa ai cartocci dei fast food: la Bundeswehr porta il reclutamento nella vita quotidiana con una campagna rivolta a giovani e professionisti

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Una volta c'erano i manifesti, con lo Zio Sam che puntava il dito verso chi guardava e lo slogan diventato celebre: "I want you for U.S. Army". Oggi, in Germania, il reclutamento dell'esercito passa da un supporto decisamente più quotidiano: l'incarto del kebab.

 

La Bundeswehr ha scelto infatti le confezioni dei popolari panini per cercare nuove reclute. Carta con motivi mimetici e un QR code che porta direttamente alle offerte professionali delle forze armate tedesche. Tra i profili ricercati ci sono anche quelli destinati al servizio sanitario.

 

La campagna, riportata dal Berliner Kurier, rientra nella strategia con cui la Bundeswehr prova a intercettare i potenziali candidati nei luoghi della loro vita quotidiana: dai social media alle stazioni ferroviarie, fino, appunto, ai negozi di kebab.

La pubblicità per il reclutamento

L'idea dell'esercito tedesco è semplice: il tradizionale involucro che protegge il panino diventa uno spazio pubblicitario. Al posto dei consueti messaggi commerciali compaiono colori mimetici, il richiamo alla carriera militare e un codice QR.

 

Lo slogan scelto dalla Bundeswehr è "Una carriera completa", una formula che richiama volutamente il modo in cui viene ordinato il kebab: "Un kebab completo". Il codice consente di passare direttamente dall'incarto al portale dedicato alle carriere della Bundeswehr.

L'obiettivo: giovani, specialisti e chi vuole cambiare lavoro

Il ministero della Difesa tedesco ha spiegato che la campagna punta a intercettare persone nei luoghi della loro vita quotidiana, utilizzando una varietà di strumenti che vanno dai social media alle stazioni ferroviarie.

 

"Con una varietà di strumenti pubblicitari raggiungiamo non solo i giovani nella fase di orientamento professionale, ma anche persone che vogliono cambiare carriera e professionisti interessati a una prospettiva nella Bundeswehr", ha spiegato una portavoce del ministero.

 

Il target, quindi, non è limitato a chi si trova per la prima volta davanti alla scelta di un percorso professionale. La Bundeswehr cerca anche persone già formate e professionisti interessati a cambiare carriera. Ed è qui che entra in gioco il kebab: un supporto semplice, legato a un'abitudine quotidiana, utilizzato per portare il messaggio del reclutamento direttamente fuori dai tradizionali canali dedicati al lavoro.

Gli incarti sono forniti gratuitamente ai locali

I ristoratori che aderiscono alla campagna, riporta il Berliner Kurier, lo fanno volontariamente: non ricevono un compenso per la pubblicità dell'esercito, ma ricevono gratuitamente le confezioni brandizzate messe a disposizione dalla Bundeswehr.

 

La formula consente quindi alla Bundeswehr di ottenere uno spazio pubblicitario nei locali e ai gestori di risparmiare sull'acquisto degli incarti. Anche se, secondo il quotidiano tedesco, il risparmio per i locali è irrisorio: 4mila incarti costano poco più di 30 euro.

Per la Bundeswehr non è una prima volta

Il kebab non rappresenta un'assoluta novità per la comunicazione dell'esercito tedesco. Nel 2025, nel sud della Germania, la Bundeswehr aveva già utilizzato i cartoni della pizza per una campagna di reclutamento. Lo slogan scelto era "Anche tu hai molto da offrire?", una frase costruita sul doppio significato del contenuto della pizza e delle capacità della persona a cui si rivolgeva.

 

In precedenza erano state utilizzate anche buste per il pane e sacchetti di popcorn nei cinema. Gli incarti dei kebab si inseriscono quindi in una serie di iniziative che hanno l'obiettivo comune di portare la comunicazione dell'esercito dentro situazioni della vita quotidiana.

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