Blue Origin e Space X, stop alla partecipazione al Vertice di Parigi

Secondo quanto riportato proprio nelle scorse ore da Politico, la Casa Bianca avrebbe spinto le imprese spaziali americane a non partecipare al vertice, voluto fortemente dal presidente francese Emmanuel Macron ed in programma il 9 e 10 settembre ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Quattro società americane, fra le quali i giganti Blue Origin e Space X, hanno ufficialmente annullato la loro partecipazione al Vertice internazionale dello Spazio organizzato a Parigi ed in calendario per il 9 e 10 settembre prossimi. La comunicazione è arrivata da fonti del Ministero della Ricerca e dello Spazio francese. Le altre due aziende che hanno annullato la presenza "E' difficile non collegare l'annullamento alle voci di pressione di cui ha parlato la stampa - ha fatto sapere il ministero in un messaggio - Noi ovviamente vogliamo continuare a lavorare con i nostri partner e alleati americani, anche se i mutamenti strategici e le pressioni politiche rendono talvolta il compito inutilmente complesso". Il ministero precisa che le altre due imprese che hanno annullato la loro presenza al vertice sono Stoke Space e Starcloud.

La posizione della Casa Bianca Secondo quanto riportato proprio nelle scorse ore da Politico, la Casa Bianca ha spinto le imprese spaziali americane a non partecipare al vertice, voluto fortemente dal presidente francese Emmanuel Macron. "SpaceX di Elon Musk, Blue Origin di Jeff Bezos, il produttore di razzi Stoke Space e Starcloud, una startup che sta cercando di lanciare data center nello spazio, hanno notificato giovedì alle autorità francesi la loro cancellazione della partecipazione all'evento", si legge. All'evento, è stato anche specificato, parteciperanno comunque anche altre aziende statunitensi. Un evento chiave per Macron Il vertice francese è un evento chiave per Macron, segnala ancora Politico. Il presidente francese vuole garantire che la Francia e l'Europa rimangano "potenze spaziali credibili, con una capacità di lancio indipendente e un proprio sistema globale di comunicazioni satellitari, evitando di dipendere dalla tecnologia statunitense". Le tensioni Usa-Ue Tuttavia, l'evento si svolge in un momento di tensioni tra Europa e Stati Uniti, anche in ambito di politica spaziale. Washington, infatti, ha fatto pressioni contro l'EU Space Act della Commissione europea, un regolamento proposto per le attività spaziali che gli Usa considerano un attacco mirato alle aziende americane, imponendo loro le norme dell'UE. Inoltre, la spinta franco-tedesca ad assegnare più frequenze satellitari mobili alle aziende europee, inclusa la rete satellitare IRIS² dell'UE, avrebbe poi ulteriormente irritato anche gli Stati Uniti. Approfondimento Roman Space Telescope, una camera con vista sull’universo