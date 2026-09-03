Il presidente americano ha risposto così a una domanda di un giornalista durante un briefing alla Casa Bianca: “Penso siano stati molto irrispettosi nei confronti della famiglia reale”. Intanto sulla stampa del Regno Unito si continua a parlare del rientro dei duchi di Sussex con preoccupazione
"Sono contento. Non ero un fan". Liquida con una battuta, Donald Trump, la decisione del principe Harry e di sua moglie Meghan di lasciare gli Usa per tornare a vivere nel Regno Unito. Rispondendo ad una domanda nello Studio OvaleTrump ha aggiunto: "Penso che siano stati molto irrispettosi nei confronti della famiglia reale. Non mi è piaciuto".
"Al posto dei reali non li avrei riaccettati"
Il presidente ha accusato specificamente Meghan di essere stata "molto irrispettosa" nei confronti della defunta regina Elisabetta. "Ho avuto un ottimo rapporto con la Regina. Davvero, davvero ottimo. L'ho conosciuta molto bene. Ho anche un ottimo rapporto con Re Carlo". "Se fossi la famiglia reale, non li avrei riaccettati", aggiunge.
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Il rientro dei duchi di Sussex nel Regno Unito
La coppia è rientrata in Gran Bretagna la scorsa settimana dalla California assieme ai figli Archie e Lilibet. Ha vissuto negli Stati Uniti per sei anni, ma ora si prevede che si stabiliranno in Gran Bretagna per un "periodo di tempo prolungato", con i bambini iscritti a scuole britanniche. I duchi di Sussex non svolgono più attività reali da quando hanno rinunciato ai loro incarichi sei anni fa per trasferirsi negli Stati Uniti. Da allora hanno colto diverse altre opportunità, come l'accordo milionario con Netflix.
I timori della stampa britannica
Intanto sulla stampa del Regno Unito il loro ritorno continua a occupare le pagine. Secondo Richard Fitzwilliams, noto commentatore delle vicende dei reali, il rientro di Harry e Meghan potrebbe rivelarsi un "incubo" per Buckingham Palace. Secondo Fitzwilliams, infatti, "è probabile che gli impegni in agenda della Corona vengano oscurati dalle scelte di Harry e Meghan e da ciò che verrà loro richiesto, o non richiesto, da Buckingham Palace". A incutere timori, sono in particolare le eventuali opportunità commerciali della moglie del secondogenito del sovrano, che potrebbero creare tensioni con la Casa Reale. L'esperto ha dichiarato a Fox News Digital che "l'incubo per il Palazzo è che la coppia non può essere controllata" e anche il fatto che, al momento, non ci sarebbero piani per un ritorno dei Sussex ai loro ruoli di membri attivi all'interno della famiglia reale.