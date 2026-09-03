Il presidente americano ha risposto così a una domanda di un giornalista durante un briefing alla Casa Bianca: “Penso siano stati molto irrispettosi nei confronti della famiglia reale”. Intanto sulla stampa del Regno Unito si continua a parlare del rientro dei duchi di Sussex con preoccupazione ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

"Sono contento. Non ero un fan". Liquida con una battuta, Donald Trump, la decisione del principe Harry e di sua moglie Meghan di lasciare gli Usa per tornare a vivere nel Regno Unito. Rispondendo ad una domanda nello Studio OvaleTrump ha aggiunto: "Penso che siano stati molto irrispettosi nei confronti della famiglia reale. Non mi è piaciuto".

"Al posto dei reali non li avrei riaccettati" Il presidente ha accusato specificamente Meghan di essere stata "molto irrispettosa" nei confronti della defunta regina Elisabetta. "Ho avuto un ottimo rapporto con la Regina. Davvero, davvero ottimo. L'ho conosciuta molto bene. Ho anche un ottimo rapporto con Re Carlo". "Se fossi la famiglia reale, non li avrei riaccettati", aggiunge. Approfondimento I 41 anni del Principe Harry: la storia del ribelle della Royal Family

Il rientro dei duchi di Sussex nel Regno Unito La coppia è rientrata in Gran Bretagna la scorsa settimana dalla California assieme ai figli Archie e Lilibet. Ha vissuto negli Stati Uniti per sei anni, ma ora si prevede che si stabiliranno in Gran Bretagna per un "periodo di tempo prolungato", con i bambini iscritti a scuole britanniche. I duchi di Sussex non svolgono più attività reali da quando hanno rinunciato ai loro incarichi sei anni fa per trasferirsi negli Stati Uniti. Da allora hanno colto diverse altre opportunità, come l'accordo milionario con Netflix.