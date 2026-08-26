I duchi di Sussex la scorsa settimana avevano annunciato il ritorno a Londra dopo sei anni dalla brusca rottura dei rapporti con il resto della royal family. Harry e Meghan, insieme ai figli Archie e Lilibet, sono atterrati con un aereo privato all'aeroporto di Birmingham ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Harry e Meghan di nuovo nel Regno Unito. I duchi di Sussex sono atterrati su suolo inglese con un volo dalla California. "Non commentiamo questo genere di notizie", si era limitato a dire un portavoce della coppia reale ma nel primo pomeriggio di oggi un aereo privato è atterrato all'aeroporto di Birmingham. Il principe Harry e Meghan Markle solo una settimana fa avevano annunciato il ritorno a Londra, accompagnati ovviamente anche dai figli Archie e Lilibet: l’intera famiglia torna così ad abitare nella madrepatria di Harry dopo sei anni dallo strappo con Buckingham Palace e il trasferimento negli Stati Uniti.

Nuova vita nel Regno Unito I Sussex hanno viaggiato a bordo di un jet privato noleggiato da un operatore californiano specializzato in velivoli di lusso. Il volo è partito dall'aeroporto Van Nuys di Los Angeles ed è atterrato all'aeroporto di Birmingham. Harry, Meghan e i loro figli, stando alle notizie trapelate, non vivranno a Londra ma fuori dalla capitale, in una residenza che non appartiene alla royal family. Archie e Lilibet, rispettivamente 7 e 5 anni, sono già stati iscritti a scuola nel Regno Unito e inizieranno a frequentare le lezioni a settembre. Leggi anche Causa persa contro il Mail, Harry e altri vip devono pagare 11 milioni