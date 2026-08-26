I duchi di Sussex la scorsa settimana avevano annunciato il ritorno a Londra dopo sei anni dalla brusca rottura dei rapporti con il resto della royal family. Harry e Meghan, insieme ai figli Archie e Lilibet, sono atterrati con un aereo privato all'aeroporto di Birmingham
Harry e Meghan di nuovo nel Regno Unito. I duchi di Sussex sono atterrati su suolo inglese con un volo dalla California. "Non commentiamo questo genere di notizie", si era limitato a dire un portavoce della coppia reale ma nel primo pomeriggio di oggi un aereo privato è atterrato all'aeroporto di Birmingham. Il principe Harry e Meghan Markle solo una settimana fa avevano annunciato il ritorno a Londra, accompagnati ovviamente anche dai figli Archie e Lilibet: l’intera famiglia torna così ad abitare nella madrepatria di Harry dopo sei anni dallo strappo con Buckingham Palace e il trasferimento negli Stati Uniti.
Nuova vita nel Regno Unito
I Sussex hanno viaggiato a bordo di un jet privato noleggiato da un operatore californiano specializzato in velivoli di lusso. Il volo è partito dall'aeroporto Van Nuys di Los Angeles ed è atterrato all'aeroporto di Birmingham. Harry, Meghan e i loro figli, stando alle notizie trapelate, non vivranno a Londra ma fuori dalla capitale, in una residenza che non appartiene alla royal family. Archie e Lilibet, rispettivamente 7 e 5 anni, sono già stati iscritti a scuola nel Regno Unito e inizieranno a frequentare le lezioni a settembre.
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Riavvicinamento alla royal family
La notizia del ritorno del secondogenito di Re Carlo in madrepatria era arrivata il 19 agosto. Una decisione inaspettata che arriva dopo la visita al sovrano e alla moglie Camilla avvenuta a luglio. In estate c’è infatti stato un primo passo di riavvicinamento tra Harry e il padre, culminato con l’incontro tra il re e i suoi due nipotini dopo anni di distanza. A favorire il ritorno dei Sussex nel Regno Unito potrebbero essere state anche le prospettive lavorative di Meghan Markle che, stando ad alcuni rumors, aveva ricevuto la proposta di un ruolo in una produzione cinematografica britannica. I giornali inglesi hanno parlato della terza stagione di The Gentleman, la serie tv di Guy Ritchie con protagonista Theo James girata nelle campagne tra Gloucestershire e il Surrey. Pochi giorni dopo, però, il casting di Meghan Markle sarebbe stato annullato lasciando il dubbio sul futuro lavorativo dell’attrice americana.
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