Altri Paesi trasferiranno migranti a Roma. Meloni: Patto Ue ci tutela

Aumentano i Paesi che hanno annunciato l’intenzione di trasferire i migranti verso Roma: dopo Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, anche i Paesi Bassi. Il caso riguarda i cosiddetti "dublinanti", cioè i migranti sbarcati in uno Stato e che poi si sono spostati in altri. Per ora, Francia e Spagna avrebbero deciso di aspettare. Meloni risponde a Schlein, che aveva definito lo stop a Schengen "un boomerang”: “Sono due cose diverse. Nuovo Patto Ue è svolta positiva per Italia” ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Aumentano i Paesi che hanno annunciato l’intenzione di trasferire – e in qualche caso hanno già trasferito - i migranti verso l’Italia: anche i Paesi Bassi, infatti, hanno fatto sapere che procederanno con i trasferimenti verso Roma di chi è arrivato dopo il 12 giugno, "in conformità con l'entrata in vigore del Patto Ue sulla migrazione e l'asilo". Nelle scorse ore - dopo Germania, Svizzera e Austria - anche Finlandia e Svezia hanno spiegato di voler "applicare le norme come previsto" dal nuovo Patto Ue su asilo e migrazione, entrato in vigore il 12 giugno, e di aspettarsi che "tutti i Paesi membri adempiano ai propri obblighi". Il caso riguarda i cosiddetti "dublinanti", cioè i migranti sbarcati e identificati in un Paese – in questo caso l’Italia - e che poi si sono spostati in altri Stati. Per il momento, Francia e Spagna avrebbero deciso di non rimandare i migranti a Roma. Intanto, in Italia si accende lo scontro politico. Le opposizioni hanno attaccato il governo di Giorgia Meloni, definendo lo stop a Schengen "un clamoroso boomerang” per il nostro Paese. La premier ha risposto con un post sui social, in cui ha respinto le critiche: "Schengen e il Patto su Migrazione e Asilo sono due cose completamente diverse. Ed è proprio il nuovo Patto che segna una svolta positiva per l'Italia". Poi ha aggiunto: "Questo governo ha contrastato l'applicazione di regole insensatamente penalizzanti per noi e dal 2023 a oggi l'Italia ha respinto circa 80mila richieste di presa in carico provenienti da altri Stati membri. Cosa avrebbe fatto un governo di sinistra? Probabilmente le avrebbe accolte".

I Paesi che rimandano i migranti in Italia All’Italia, secondo i dati Eurostat del 2025, è stato richiesto di riaccogliere oltre 24mila persone che, sbarcate sul nostro territorio, hanno poi fatto rotta verso il nord Europa. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia hanno annunciato di voler rimandare indietro i “dublinanti”. Mentre Helsinki ha spiegato che i "trasferimenti verso l'Italia sono attualmente in fase di preparazione", la Svezia ha fatto sapere di aver già cominciato i trasferimenti e che "intende continuare a farli", come ha dichiarato Victoria Holmqvist, portavoce del ministro per la migrazione Johan Forssell. Le richieste previste dal nuovo Patto non riguardano solo l'Italia, ma tutti i Paesi di primo approdo dei migranti, come anche la Grecia o la Spagna. Anche i Paesi Bassi trasferiranno i migranti in Italia Per ora, l'ultimo Stato in ordine di tempo ad aver annunciato che riprenderà i trasferimenti di migranti verso l'Italia sono i Paesi Bassi. "Il 12 giugno è entrato in vigore il Patto sulla migrazione e l'asilo. Ciò significa che, a partire da quel momento, tutti gli Stati membri sono tenuti a rispettare le norme previste dal Patto. Questo significa anche che i trasferimenti verso l'Italia devono nuovamente essere effettuati in conformità con le regole del Patto", ha spiegato il ministero della Giustizia e della Sicurezza olandese. "Stiamo avviando questo processo anche con l'Italia. Sono in corso contatti per definire una procedura efficace per effettuare questi trasferimenti. I trasferimenti rappresentano una parte importante del Patto e devono pertanto essere attuati correttamente", ha aggiunto. Secondo i media olandesi, che citano una portavoce del ministro per l'Asilo Bart van den Brink, i trasferimenti riguardano i migranti arrivati dopo il 12 giugno, giorno in cui è entrato in vigore il Patto: chi è entrato prima di quella data, invece, non rientrerà nella misura. "Stiamo ripartendo da zero", ha spiegato il ministro secondo la testata AD. Van den Brink in settimana ha visto il ministro italiano Matteo Piantedosi. Vedi anche Migranti, chi sono i dublinanti e perché Roma e Berlino si scontrano

La posizione di Francia e Spagna Al momento, secondo fonti informate a Parigi, la Francia avrebbe deciso di "non unirsi ai Paesi" che stanno rimandando i migranti in Italia, almeno "fin quando continuerà questa fase di collaborazione e riavvicinamento" con Roma. I due Paesi – hanno spiegato le fonti - "condividono la volontà di operare per far calare i flussi in partenza dalla Tunisia e dalla Libia". Anche fonti del ministero dell'Interno di Madrid hanno riferito di volere gestire la questione attraverso i meccanismi di solidarietà europei previsti dall'accordo, "piuttosto che ricorrere a espulsioni o restrizioni bilaterali isolate". Alla Spagna, secondo i dati, nel 2025 “spettavano” poco più di 10.000 "dublinanti". Vedi anche Migranti, fonti: "Francia e Spagna non li rimanderanno in Italia"