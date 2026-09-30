Il Viminale ha prorogato di 15 giorni lo stop a Schengen con la Spagna

La decisione del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, è arrivata dopo la riunione del Comitato di analisi per l'immigrazione e la sicurezza delle frontiere. I controlli alle frontiere aeree e marittime rimangono quindi attivi. Alla base della decisione ci sono "l'attuale situazione nell'exclave spagnola di Ceuta e, in particolare, il permanere delle criticità già riscontrate" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna. Lo ha deciso il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, dopo aver sentito il Comitato di analisi per l'immigrazione e la sicurezza delle frontiere, che si è riunito questa mattina (30 settembre). La proroga della sospensione di Schengen durerà 15 giorni, con le verifiche alle frontiere aeree e marittime che rimangono dunque attive. Alla base della decisione ci sono "l'attuale situazione nell'exclave spagnola di Ceuta e, in particolare, il permanere delle criticità già riscontrate".

La sospensione di Schengen dopo la crisi di Ceuta e le proroghe Tutto era iniziato questa estate, con la crisi migratoria di Ceuta, quando migliaia di persone a fine luglio erano entrate in modo irregolare nell’exclave spagnola dal Marocco. L’Italia aveva quindi deciso di sospendere - in prima battuta - per un mese l’accordo di Schengen con Madrid e di ripristinare dal primo agosto alcuni controlli in porti e aeroporti. Dopodiché Roma ha sempre prorogato, di volta in volta, la sospensione - ad agosto e poi ancora a metà settembre - fino ad arrivare a oggi. La Spagna ha sempre criticato duramente le decisioni del governo italiano sulla questione e ha reagito attivando la possibilità di effettuare a sua volta controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia. Approfondimento Meloni: "Preservare spazio Schengen solo se si difendono i confini Ue"