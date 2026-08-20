Migranti, anche la Finlandia rimanderà in Italia i richiedenti asilo: cosa sta succedendoMondo
Dopo Berlino, Berna e Vienna, anche Helsinki ha fatto sapere che "i trasferimenti sono attualmente in fase di preparazione". Intanto prosegue il dialogo con la Germania: il ministro Tajani ha condiviso con l'omologo Wadephul la "necessità di garantire protezione alle frontiere europee" e la preoccupazione dopo Ceuta
Prima la Germania, poi la Svizzera e l'Austria, adesso la Finlandia. Con l’entrata in vigore del nuovo Patto europeo sulle migrazioni, sono ripresi i trasferimenti di migranti verso il sud dell’Europa. Helsinki ritiene che l’entrata in applicazione del nuovo Regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione consenta "la ripresa dei trasferimenti di richiedenti asilo verso l’Italia" e ha fatto sapere che "i trasferimenti sono attualmente in fase di preparazione". Lo ha riferito a LaPresse il ministero dell’Interno finlandese, sottolineando inoltre l’importanza che tutti gli Stati membri rispettino le proprie responsabilità nell’ambito del Patto Ue su migrazione e asilo.
Helsinki: "Gli Stati rispettino le proprie responsabilità"
"Per la Finlandia è importante che le norme sulla responsabilità per l’esame delle domande di asilo siano applicate come previsto e che tutti gli Stati membri dell’Ue rispettino le proprie responsabilità nell’ambito del Patto. Da parte nostra, restiamo impegnati a garantire l’effettiva attuazione delle procedure relative alla determinazione dello Stato responsabile", ha spiegato il ministero dell’Interno finlandese a LaPresse. Al momento, il ministero non ha fornito indicazioni sul numero complessivo di persone che potrebbero essere interessate dai futuri trasferimenti, né ha precisato se la procedura riguarderà esclusivamente i richiedenti asilo arrivati dopo il 12 giugno, data di entrata in vigore del nuovo Patto Ue, o anche quelli già presenti in precedenza.
I numeri del Viminale
Dal dicembre 2022 alla fine del 2025 sull'Italia si sono accumulate circa 80mila richieste di presa in carico, mentre i trasferimenti si sono praticamente fermati dopo la circolare con cui Matteo Piantedosi aveva chiuso ai rientri. Sono stati anni di rientri sostanzialmente azzerati, mentre nel quinquennio precedente erano invece tornati oltre 17mila dublinanti. Ora il nuovo Patto - su cui Roma aveva puntato per alleggerire il peso del vecchio sistema di Dublino - mostra che i partner possono tornare a chiedere all'Italia di riprendere in carico chi aveva fatto rotta verso il resto d'Europa. Una platea che, stando ai dati di Eurostat, supererebbe le 24mila persone. Di cui, finora, ne sono rientrate appena 85.
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Lo scontro sulla data
I casi precedenti al 12 giugno, nella lettura del governo, appartengono a una partita chiusa; per quelli successivi si gioca invece con le nuove regole. Una linea sottile sulla quale si è aperto il braccio di ferro con Berlino, dopo il no del Viminale a tre vecchi trasferimenti che Roma considera coperti dalla "sanatoria" concordata lo scorso anno, compreso il caso della somala Faduma Abdirisaq Warsame. Sui vecchi conti, viene ribadito, si tira una riga. Sui nuovi si tratta, mettendo sulla bilancia anche le compensazioni previste dal nuovo Patto, che alle ricollocazioni consente di sostituire un contributo finanziario calcolato sulla base di 20mila euro a persona. Un gioco di pesi e contrappesi nel quale Roma punta a far valere anche gli sbarchi delle ong di altri Paesi, con lo sguardo rivolto soprattutto alla Germania di Friedrich Merz, alle prese il 6 settembre con le urne in Sassonia, dove l'ultradestra dell'AfD arriva forte di un vantaggio di circa venti punti nei sondaggi, costruito soprattutto sui temi della sicurezza e dell’immigrazione.
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Tajani sente Wadephul, prosegue dialogo Italia-Germania
Proprio con la Germania prosegue il dialogo dopo le tensioni dei giorni scorsi. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo tedesco Wadephul: “Priorità alle migrazioni: condividiamo la comune preoccupazione per Ceuta e la necessità di garantire massima protezione alle frontiere esterne europee. Confermiamo l'esigenza di un contrasto coordinato ai trafficanti e rafforzamento della dimensione esterna della Ue”.
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Ceuta: al via trasferimenti da spiaggia, fino a 5 mila migranti
È iniziato alle 7 di questa mattina, senza incidenti, lo sgombero della spiaggia di El Trampolin a Ceuta, dove secondo le stime della polizia si trovano tra 3.500 e 5 mila migranti. L'operazione prevede il trasferimento progressivo verso le strutture di accoglienza predisposte dopo l'accordo tra il governo centrale spagnolo e l'esecutivo della città autonoma. I migranti stanno raccogliendo i propri effetti personali e vengono radunati per consentire un trasferimento ordinato. Sul posto è stato dispiegato un ampio dispositivo di Polizia nazionale, Guardia Civil e Polizia locale. Il trasferimento vero e proprio inizierà una volta raggruppate le prime mille persone. La stima di 3.500-5.000 presenze si basa anche sul numero di pasti distribuiti ieri, circa 3.500. Il ministero dell'Inclusione, della Sicurezza sociale e delle Migrazioni ha inizialmente predisposto le strutture di Loma Margarita ed El Embolsamiento, con una capacità complessiva di circa 1.800 persone. I posti saranno progressivamente aumentati con il completamento degli altri spazi in fase di allestimento. Il trasferimento avviene su base volontaria e punta a offrire un'alternativa alle persone che dormono all'aperto nella zona di El Trampolin e Loma Colmenar. L'operazione rientra nel dispositivo straordinario messo in campo dal governo spagnolo per affrontare l'emergenza migratoria a Ceuta.