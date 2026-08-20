Dopo Berlino, Berna e Vienna, anche Helsinki ha fatto sapere che "i trasferimenti sono attualmente in fase di preparazione". Intanto prosegue il dialogo con la Germania: il ministro Tajani ha condiviso con l'omologo Wadephul la "necessità di garantire protezione alle frontiere europee" e la preoccupazione dopo Ceuta

Prima la Germania, poi la Svizzera e l'Austria, adesso la Finlandia. Con l’entrata in vigore del nuovo Patto europeo sulle migrazioni, sono ripresi i trasferimenti di migranti verso il sud dell’Europa. Helsinki ritiene che l’entrata in applicazione del nuovo Regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione consenta "la ripresa dei trasferimenti di richiedenti asilo verso l’Italia" e ha fatto sapere che "i trasferimenti sono attualmente in fase di preparazione". Lo ha riferito a LaPresse il ministero dell’Interno finlandese, sottolineando inoltre l’importanza che tutti gli Stati membri rispettino le proprie responsabilità nell’ambito del Patto Ue su migrazione e asilo.

Helsinki: "Gli Stati rispettino le proprie responsabilità"

"Per la Finlandia è importante che le norme sulla responsabilità per l’esame delle domande di asilo siano applicate come previsto e che tutti gli Stati membri dell’Ue rispettino le proprie responsabilità nell’ambito del Patto. Da parte nostra, restiamo impegnati a garantire l’effettiva attuazione delle procedure relative alla determinazione dello Stato responsabile", ha spiegato il ministero dell’Interno finlandese a LaPresse. Al momento, il ministero non ha fornito indicazioni sul numero complessivo di persone che potrebbero essere interessate dai futuri trasferimenti, né ha precisato se la procedura riguarderà esclusivamente i richiedenti asilo arrivati dopo il 12 giugno, data di entrata in vigore del nuovo Patto Ue, o anche quelli già presenti in precedenza.

I numeri del Viminale

Dal dicembre 2022 alla fine del 2025 sull'Italia si sono accumulate circa 80mila richieste di presa in carico, mentre i trasferimenti si sono praticamente fermati dopo la circolare con cui Matteo Piantedosi aveva chiuso ai rientri. Sono stati anni di rientri sostanzialmente azzerati, mentre nel quinquennio precedente erano invece tornati oltre 17mila dublinanti. Ora il nuovo Patto - su cui Roma aveva puntato per alleggerire il peso del vecchio sistema di Dublino - mostra che i partner possono tornare a chiedere all'Italia di riprendere in carico chi aveva fatto rotta verso il resto d'Europa. Una platea che, stando ai dati di Eurostat, supererebbe le 24mila persone. Di cui, finora, ne sono rientrate appena 85.