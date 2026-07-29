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Russia, da Mosca mandato d'arresto internazionale per il fondatore di Telegram Durov

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Il ceo dell'app di messaggistica, cittadino russo con passaporto francese ed emiratino, è accusato di "complicità nel terrorismo". La notizia è stata diffusa dai servizi di sicurezza russi (Fsb) in un comunicato. Durov si trova attualmente in Francia

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Il Servizio di sicurezza federale russo (Fsb) ha annunciato di aver emesso un mandato di arresto internazionale per Pavel Durov, fondatore e Ceo di Telegram,  con l'accusa di "complicità nel terrorismo". "È stato emesso un mandato di arresto internazionale contro il Ceo di Telegram, P. Durov", accusato di "complicità nel terrorismo" nell'ambito di "un'indagine penale", ha dichiarato l'Fsb in un comunicato, aggiungendo che Durov, nato in Russia e in possesso di passaporto francese ed emiratino, si trova attualmente in Francia. 

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