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Chi era Sonia Exelby, la donna inglese che ha pagato un uomo per farsi uccidere in Florida

Mondo

La donna di 32 anni è stata uccisa dopo aver raggiunto gli Stati Uniti per incontrare un uomo conosciuto online, che secondo i media avrebbe pagato per morire. Dwain Hall, 53 anni, è incriminato per omicidio e uso fraudolento delle carte della donna. La famiglia l'ha ricordata come una persona gentile e appassionata di musica, fragile e vulnerabile, che aveva scelto di essere vegana per amore degli animali

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Sonia Exelby, cittadina britannica di 32 anni uccisa in Florida dopo essersi recata negli Stati Uniti per incontrare un uomo conosciuto online, avrebbe pagato il suo assassino, secondo quanto riportato dai media Usa. L'uomo arrestato, Dwain Hall, 53 anni, è incriminato per omicidio e per l'uso fraudolento delle carte di credito della vittima. Il processo è atteso per novembre. Exelby era scomparsa il 12 ottobre dalla sua abitazione di Southsea, a Portsmouth, nel sud dell'Inghilterra, e il suo corpo era stato ritrovato cinque giorni dopo nella contea di Marion, in Florida. 

Il profilo della vittima e il legame con Hall

La donna viene descritta come fragile e con problemi mentali. Secondo le ricostruzioni, si sarebbe avvicinata a Hall, considerato un seguace di una setta, e avrebbe stretto con lui un patto che prevedeva torture e l'uccisione. La vicenda ha scioccato l'opinione pubblica britannica, sollevando interrogativi sulla vulnerabilità della giovane e sulla dinamica del rapporto instaurato con l'uomo.

Il ricordo della famiglia

La famiglia, tramite la polizia dell'Hampshire, ha diffuso un comunicato per ricordare Sonia. È stata definita "una persona davvero bella, dentro e fuori" e "l'anima più gentile", con una forte passione per la musica e una scelta vegana dettata dall'amore per gli animali.

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