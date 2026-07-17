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Florida, donna sfiorata da un fulmine mentre scarica l'auto

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Una videocamera di sicurezza ha ripreso il momento in cui un fulmine si è abbattuto nel giardino di una casa in Florida, a pochi metri da una donna mentre raccoglieva alcuni oggetti dall'auto. Sorpresa dall'impatto, la donna è riuscita a mettersi al riparo senza riportare ferite.

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