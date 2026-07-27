Ospite a sorpresa come "giudice speciale" del talent culinario, la duchessa del Sussex ha fatto il suo debutto televisivo. La puntata è stata girata ad aprile, durante un tour di quattro giorni della coppia nel Paese, ma è stata trasmessa ieri sera
Chiamata inaspettata per Meghan Markle da parte dell'ex principe Harry, che l'ha sorpresa con una telefonata durante la sua partecipazione a Masterchef Australia. La Duchessa di Sussex, infatti, ha fatto il suo debutto televisivo, partecipando come giudice ospite all'edizione australiana del popolare concorso di cucina. La puntata è stata girata ad aprile, durante un tour di quattro giorni di Meghan e Harry nel Paese ma è stata trasmessa ieri sera. Meghan è stata presentata ai concorrenti come la "giudice ospite misteriosa" che avrebbe sostituito Andy Allen durante il suo congedo di paternità.
La telefonata a sorpresa: "Ciao amore mio"
Gli aspiranti chef sono apparsi visibilmente sorpresi quando Meghan è entrata nella cucina di MasterChef e uno di loro ha commentato: "Chi avrebbe mai pensato che, venendo qui per preparare un panino, si potesse incontrare la Duchessa di Sussex?". La valutazione dei piatti, tuttavia, è stata interrotta dalla telefonata inattesa in studio da parte di Harry. "Ciao amore mio!", ha detto Meghan al telefono, dicendo alla troupe: "Mio marito è qui". Si sente poi il Harry dire: "Ho interrotto qualcosa di importante?". "Siamo proprio nel mezzo degli assaggi", ha risposto Meghan, inquadrando i piatti preparati dai concorrenti e mostrando con entusiasmo le sue portate preferite. "È tutto fantastico. Sono davvero bravissimi".
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Meghan si è presa il tempo di presentare i "quattro incredibili cuochi" e i loro piatti "fantastici", menzionando in particolare uno dei loro sambal fatti in casa prima di scherzare: "Penso che potrebbe essere troppo piccante per te". Harry si è complimentato con la troupe del programma per l'allestimento del set, spingendo la giudice Poh Ling Yeow a rispondere: "Abbiamo reso il posto più elegante per la tua bellissima moglie". "Mi dispiace molto disturbarti, goditi il momento", ha detto Harry al termine della telefonata da Canberra, dove aveva appena deposto una corona di fiori all'Australian War Memorial. Meghan ha affettuosamente definito il marito "un incantatore" e ha parlato della differenza tra i suoi gusti in fatto di cibo e quelli di suo marito. Cucinare a casa significa per lei "dover accontentare molti gusti diversi", ha detto, notando che a Harry piacciono molto "carne, patate e salsa alla panna", mentre lei preferisce "pesce, carne alla griglia e tanti agrumi". Meghan si è tuttavia detta lieta di rivelare che i loro figli – Archie, di sette anni, e Lilibet, di cinque – sono in realtà degli appassionati di cavoletti di Bruxelles.
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