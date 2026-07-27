Ospite a sorpresa come "giudice speciale" del talent culinario, la duchessa del Sussex ha fatto il suo debutto televisivo. La puntata è stata girata ad aprile, durante un tour di quattro giorni della coppia nel Paese, ma è stata trasmessa ieri sera ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Chiamata inaspettata per Meghan Markle da parte dell'ex principe Harry, che l'ha sorpresa con una telefonata durante la sua partecipazione a Masterchef Australia. La Duchessa di Sussex, infatti, ha fatto il suo debutto televisivo, partecipando come giudice ospite all'edizione australiana del popolare concorso di cucina. La puntata è stata girata ad aprile, durante un tour di quattro giorni di Meghan e Harry nel Paese ma è stata trasmessa ieri sera. Meghan è stata presentata ai concorrenti come la "giudice ospite misteriosa" che avrebbe sostituito Andy Allen durante il suo congedo di paternità.

La telefonata a sorpresa: "Ciao amore mio" Gli aspiranti chef sono apparsi visibilmente sorpresi quando Meghan è entrata nella cucina di MasterChef e uno di loro ha commentato: "Chi avrebbe mai pensato che, venendo qui per preparare un panino, si potesse incontrare la Duchessa di Sussex?". La valutazione dei piatti, tuttavia, è stata interrotta dalla telefonata inattesa in studio da parte di Harry. "Ciao amore mio!", ha detto Meghan al telefono, dicendo alla troupe: "Mio marito è qui". Si sente poi il Harry dire: "Ho interrotto qualcosa di importante?". "Siamo proprio nel mezzo degli assaggi", ha risposto Meghan, inquadrando i piatti preparati dai concorrenti e mostrando con entusiasmo le sue portate preferite. "È tutto fantastico. Sono davvero bravissimi". Approfondimento Harry e Meghan stanno pensando di tornare a vivere in Gran Bretagna?