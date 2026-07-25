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India, il ministro dell’Istruzione si dimette dopo le proteste del partito delle blatte

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Dharmendra Pradhan si è dimesso dopo settimane di proteste del movimento giovanile Cockroach Janta Party a Delhi, legate alla presunta fuga di informazioni sulle domande del test di ingresso alla facoltà di Medicina

 

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Il ministro dell'Istruzione indiano, Dharmendra Pradhan, si è dimesso, dopo settimane di proteste a New Delhi del movimento giovanile "Cockroach Janta Party" ("Partito popolare delle blatte”). Le manifestazioni sono scoppiate in seguito a una presunta fuga di informazioni sulle domande del test di ingresso alla facoltà di Medicina, svoltosi a maggio, poi annullato e ripetuto. La notizia è riportata dall’Hindustan Times. Stando a Reuters, celebrazioni sarebbero esplose nel luogo delle proteste giovanili dopo l'annuncio delle dimissioni del ministro. 

Le proteste e la risposta del governo 

 

La decisione di Pradhan rappresenta la prima importante concessione da parte del governo del primo ministro Narendra Modi dopo settimane di manifestazioni, sit-in e scioperi della fame organizzati dal movimento giovanile in tutto il Paese. Le proteste sono diventate uno dei segnali più evidenti di dissenso pubblico contro il governo negli ultimi anni: migliaia di persone sono tornate in piazza anche dopo l’uso di gas lacrimogeni e manganelli da parte della polizia, intervenuta per disperdere i manifestanti che tentavano di raggiungere il Parlamento.

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