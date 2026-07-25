Il ministro dell'Istruzione indiano, Dharmendra Pradhan, si è dimesso, dopo settimane di proteste a New Delhi del movimento giovanile "Cockroach Janta Party" ("Partito popolare delle blatte”). Le manifestazioni sono scoppiate in seguito a una presunta fuga di informazioni sulle domande del test di ingresso alla facoltà di Medicina, svoltosi a maggio, poi annullato e ripetuto. La notizia è riportata dall’Hindustan Times. Stando a Reuters, celebrazioni sarebbero esplose nel luogo delle proteste giovanili dopo l'annuncio delle dimissioni del ministro.