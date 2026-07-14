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Fuochi Francia

Presa della Bastiglia, 14 luglio Festa nazionale in Francia: fuochi alla Tour Eiffel. FOTO

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Il 14 luglio, in Francia, si celebra la storica Presa della Bastiglia nella Rivoluzione francese del 1789. Quest’anno cade anche il decimo anniversario dell'attentato sulla Promenade des Anglais a Nizza e per questo i tradizionali fuochi artificiali alla Tour Eiffel sono stati anticipati alla sera del 13 luglio. Oggi, invece, la parata militare sugli Champs-Elysées: con Macron, in tribuna una trentina di capi di Stato e di governo (tra cui Mattarella)

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