Il 14 luglio, in Francia, si celebra la storica Presa della Bastiglia nella Rivoluzione francese del 1789. Quest’anno cade anche il decimo anniversario dell'attentato sulla Promenade des Anglais a Nizza e per questo i tradizionali fuochi artificiali alla Tour Eiffel sono stati anticipati alla sera del 13 luglio. Oggi, invece, la parata militare sugli Champs-Elysées: con Macron, in tribuna una trentina di capi di Stato e di governo (tra cui Mattarella)