Presa della Bastiglia, 14 luglio Festa nazionale in Francia: fuochi alla Tour Eiffel. FOTO
Il 14 luglio, in Francia, si celebra la storica Presa della Bastiglia nella Rivoluzione francese del 1789. Quest’anno cade anche il decimo anniversario dell'attentato sulla Promenade des Anglais a Nizza e per questo i tradizionali fuochi artificiali alla Tour Eiffel sono stati anticipati alla sera del 13 luglio. Oggi, invece, la parata militare sugli Champs-Elysées: con Macron, in tribuna una trentina di capi di Stato e di governo (tra cui Mattarella)
- La Francia celebra oggi il 14 luglio, anniversario della Presa della Bastiglia del 1789, simbolo della Rivoluzione francese. La ricorrenza coincide con il decimo anniversario dell'attentato sulla Promenade des Anglais di Nizza, costato la vita a 86 persone e con oltre 400 feriti: per questo i tradizionali fuochi d'artificio a Parigi sono stati anticipati al 13 luglio.
- Per commemorare le vittime, i tradizionali fuochi d'artificio della Tour Eiffel sono stati eccezionalmente anticipati alla serata del 13 luglio, mentre a Nizza 86 fasci luminosi illumineranno il cielo per ricordare le vittime della strage di 10 anni fa.
- Attraverso dodici quadri tematici, lo spettacolo pirotecnico ha reso omaggio alla Senna, al 400° anniversario della Marina francese e ai 70 anni del gemellaggio tra Parigi e Roma. L'esibizione ha accompagnato le celebrazioni della Festa nazionale con una sequenza di effetti luminosi e coreografie pensate per ripercorrere alcuni dei principali simboli e anniversari della storia francese.
- L'edizione di quest'anno ha dato ancora più spazio ai droni, protagonisti insieme ai fuochi d'artificio. In cielo si sono alzati 1.600 droni luminosi e pirotecnici, seicento in più rispetto al 2025. La complessa organizzazione ha coinvolto oltre cento professionisti e 120 postazioni di lancio, di cui ottanta installate direttamente sulla Torre Eiffel.
- L'ultima Festa nazionale di Emmanuel Macron da presidente è dedicata alla sicurezza europea e al sostegno all'Ucraina. Sugli Champs-Élysées sfilano oggi circa 500 militari appartenenti ai 37 Paesi della Coalizione dei Volenterosi, affiancati da 25 soldati ucraini.
- Alla cerimonia assistono una trentina di capi di Stato e di governo, tra cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, insieme a Volodymyr Zelensky, Keir Starmer, Friedrich Merz e Pedro Sánchez.
- La tradizionale parata del 14 luglio registra numeri senza precedenti: circa 6.800 militari partecipano alla sfilata, con un incremento del 30% di mezzi terrestri e velivoli rispetto al passato. Parigi presenta un esercito profondamente rinnovato, sostenuto da un bilancio della Difesa raddoppiato tra il 2017 e il 2026.
- Per la prima volta aerei ed elicotteri sorvolano i carri armati per riprodurre scenari operativi ispirati ai moderni teatri di guerra.
- Tra i momenti più significativi della celebrazione figura anche la partecipazione di velivoli stranieri alla parata aerea, con due piloti ucraini inseriti nella Patrouille de France.
- La giornata assume inoltre un forte valore simbolico perché coincide con la semifinale del Mondiale di calcio tra Francia e Spagna: prima del fischio d'inizio sarà osservato un minuto di silenzio per ricordare le vittime della strage di Nizza.
- Ma cosa successe il 14 luglio 1789? Questa è la data che ricorda la presa della Bastiglia, carcere e simbolo dell'assolutismo monarchico, da parte del popolo di Parigi. La conquista segnò l'avvio della Rivoluzione francese e aprì un percorso destinato a cambiare la storia d'Europa. Poche settimane più tardi, il 26 agosto, fu approvata la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, testo destinato a diventare uno dei pilastri delle moderne democrazie e della tutela delle libertà individuali.
- La rivolta maturò dopo mesi di carestia, rincari del pane e grave crisi economica, mentre la corte di Versailles continuava a vivere nel lusso. Dopo la presa della Bastiglia arrivarono profonde riforme istituzionali: la Costituzione del 1791 introdusse la separazione tra potere esecutivo, legislativo e giudiziario, principio ancora oggi alla base degli ordinamenti democratici. Il diritto di voto, però, restò riservato agli uomini e fu esteso alle donne soltanto nel 1944.