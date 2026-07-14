Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 luglio: la rassegna stampa

Spazio al Golfo di nuovo in fiamme, tra minacce e nuovi raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. “Saremo i custodi dello Stretto e incasseremo il 20% del valore di ogni carico”, afferma Trump. In primo piano anche la nascita, a Parigi, di una coalizione europea con Kiev per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. Oggi all’esame alla Camera la riforma della legge elettorale, con la maggioranza ancora divisa sulle preferenze