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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 luglio: la rassegna stampa

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Spazio al Golfo di nuovo in fiamme, tra minacce e nuovi raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. “Saremo i custodi dello Stretto e incasseremo il 20% del valore di ogni carico”, afferma Trump. In primo piano anche la nascita, a Parigi, di una coalizione europea con Kiev per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. Oggi all’esame alla Camera la riforma della legge elettorale, con la maggioranza ancora divisa sulle preferenze

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Scontro treni Andria-Corato, dieci anni fa la strage in Puglia

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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 11 luglio: la rassegna stampa

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