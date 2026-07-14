Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 luglio: la rassegna stampa

Spazio al Golfo di nuovo in fiamme, tra minacce e nuovi raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. “Saremo i custodi dello Stretto e incasseremo il 20% del valore di ogni carico”, afferma Trump. In primo piano anche la nascita, a Parigi, di una coalizione europea con Kiev per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. Oggi all’esame alla Camera la riforma della legge elettorale, con la maggioranza ancora divisa sulle preferenze
- In apertura, spazio al Golfo di nuovo in fiamme con il titolo “Hormuz, la tassa di Trump”, il richiamo “Blocco Usa sullo Stretto: le navi paghino il 20%. Poi i nuovi raid” e l’analisi “Così nel mondo finisce la libertà di navigazione”. Sul fronte ucraino in primo piano la nascita dell’“Alleanza contro i missili balistici di Putin”. In spalla “Legge elettorale, maggioranza alla prova sulle preferenze” e “Report, verifiche sulle visite di Lavitola in Rai”. Spazio anche al caldo con “Caldo record, il dato choc: ‘Ci sono 10 mila morti in più’”.
- In apertura “Scudo contro i missili russi” sulla nascita dell’”alleanza europea di nove Paesi per Kiev”. In primo piano anche la legge elettorale: “La destra si spacca sulle preferenze ma pensa a un altro decreto sicurezza”. In spalla: “Cyber attacchi e spionaggio allarme nella Ue”. Spazio anche alla guerra in Iran “di nuovo bombardato. Trump: ricomincia la guerra”. In taglio basso: “L’Italia capovolta della siccità l’emergenza idrica ora è al Nord”.
- In apertura “Zes, il Nord vuole certezze”, con il richiamo “Piemonte e Lombardia in pressing. Il governo: un decreto per le imprese prima della manovra”. In taglio alto: “Preferenze, quasi intesa. Incognita voto segreto”. Fotonotizia dedicata alla guerra in Iran con il titolo “Iran, la furia di Trump”. In spalla, spazio a “Attacchi hacker l’Ue accusa Mosca. Sì allo scudo contro i missili”. In taglio basso: “James Bond, la spia che non amava i cani”.
- In apertura il decreto sicurezza che torna in “Cdm per possibili integrazioni” con il titolo “Sicurezza, stretta anti-maranza”. In taglio alto: “Afa e incendi e Roma torna ‘rossa’”. Fotonotizia dedicata al calcio: “Speranze e ostacoli Roma e Lazio al via”. In spalla, spazio a “Hormuz, il ricatto di Trump: pedaggio agli Usa per passare”. In primo piano anche “Nasce la coalizione europea a 9 per lo scudo anti-missili con Kiev”.
- In apertura “Entrate: 9,4 miliardi più del previsto” sui conti del 2026. In taglio alto: “Trump: ‘Ripristinato blocco navale a Hormuz. Chi passa pagherà il 20%’”. In primo piano anche l’intervista al ceo della banca Usa. “Dimon: ‘JPMorgan punta 90 miliardi sull’Italia, ma serve il mercato unico Ue’”. In taglio centrale “Consob: Piazza Affari ha perso 100 società quotate in 20 anni” e “Idroelettrico in crisi, negli invasi meno acqua fino al 40%”. In spalla: “Macron: pronti a difendere libertà e diritto anche al costo del sangue”.
- In apertura “Scommessa Pirlo”, “Maldini e Leonardo pensano a un ct a sorpresa”. Ex tecnico di Juve e Samp, ora allena a Dubai. Malagò: ‘Guardiola? Serve compatibilità’. In alto i retroscena del trionfo di Wimbledon con “Sinner balla sul mondo”. In spalla, spazio alla semifinale tra Francia e Spagna ai Mondiali con il titolo “Assalto finale”. In taglio basso “Inter Khalaili salta. Ora caccia a Spence” e “Milan c’è Ramos con il 9. Amorim a tutta velocità”.
- In apertura il caso Ranucci con il titolo “Ranucci denuncia il ‘metodo Report’”, “Il conduttore querela i quotidiani che hanno rivelato atti giudiziari come ha sempre fatto lui. E spunta la foto dei bombaroli con l'uomo di Lavitola”. Spazio alla guerra in Ucraina con “Nasce lo scudo anti-missili Ue. Zelensky: ‘Ora Putin tratterà’”. In primo piano anche la guerra in Iran: “Trump mette le mani su Hormuz. ‘Riscuotiamo noi il pedaggio’”. In spalla: “Legge elettorale? C’è il nodo decisivo delle preferenze”.
- In apertura la guerra nel Golfo con il titolo “Trump: pedaggio a Hormuz. Petrolio e gas subito più cari”. In primo piano anche “Scudo europeo anti-missili. Parigi, nasce la difesa comune”. In taglio alto: “Torna il grande caldo. La nuova povertà da aria condizionata”. In taglio basso troviamo “Sparatoria con gli agenti Ice nel Maine. Ucciso un giovane colombiano”. Spazio anche a “Preferenze, non c’è l’intesa con Lega e Forza Italia. FdI va avanti lo stesso”.
- In apertura il caso Ranucci con il titolo “Cena sui carbon credit: Lavitola portò Ranucci”. In taglio alto: “Ue, sanzioni a Israele rinviate al dopo-voto”. Spazio anche alla guerra nel Golfo con il titolo “L’Iran non molla e Trump blocca Hormuz da oggi”. In primo piano anche la guerra in Ucraina: “Spot Volenterosi: truppe (a parole) e missili per Kiev”. In taglio basso: “Bluff sulle preferenze da FdI. E la proposta 5S spiazza il Pd e Avs”.
- In apertura la riforma della legge elettorale che approda oggi in aula con il titolo “Ecco il compromesso sulla legge elettorale per stanare Lega e Fl”. In primo piano anche “Contro i minimizzatori del terrore”, “Putin minaccia l'Europa. Ma no, scherza. L'Iran minaccia l'occidente. Ma no, non sono seri”. Al centro “L’Inps smonta le favole di Cgil e campo largo”. Sul caso Ranucci “basterebbe guardare il catalogo dei fatti per convincere l’Italia benpensante e manettara a mollare i pregiudizi ideologici”.
- In apertura “Vadi lei”, “Nuova piroetta prima del vertice anti-antifa convocato da Rubio: si cambia sottosegretario. Salvini stoppa il leghista Molteni e Meloni invia negli Usa il suo fedelissimo Prisco”. In primo piano anche “Prodotti dei coloni, la resa Ue”. In spalla, spazio a “Nasce la coalizione europea antimissili, Italia defilata ma c’è”. Sul conflitto in Medio Oriente, il titolo è “Il conflitto in Iran fa saltare la tregua tra Riyadh e Houthi”. In taglio basso “Fratoianni: ‘Sul no al riarmo siamo uniti’” e “Melonellum alla prova dell’Aula”.
- L’apertura è dedicata alla guerra in Iran con il titolo “Nemico stretto”. In spalla, spazio a “Volenterosi per l’Italia. Picierno: ‘Tante adesioni, stop al campo largo’”. Sulla legge elettorale, il titolo è “Un capolista bloccato e fino a tre preferenze. Il testo di FdI, Nm, Udc”. Spazio anche a “I pm alla Rai: ‘Fare luce su eventuali ingerenze nel lavoro di Report’”. In taglio basso il commento “Benvenuti nel nuovo disordine progressista. Abbracciare gli oppressori in nome della giustizia”.
- In apertura “Trump in trincea sul fronte Usa. E l’Ice torna a uccidere per strada”. In spalla il commento “In Occidente i ricchi si sono stancati della democrazia”. Spazio al caso Ranucci con “Caso Ranucci. La banalità del maligno”. Sulla legge elettorale, il titolo è “Le preferenze fake. La destra ‘trucca’ il Melonellum”. In taglio basso: “Bersani: ‘Serve una proposta Ue a Putin. No alla spesa Nato al 5%’”.
- In apertura “Ranucci, il segreto di Giletti”, “Un "mister X" dietro la bomba a Mr Report. Il conduttore dà quattro indizi per individuarlo. Dalle carte spunta un nome, Corrado. Sigfrido: querelo”. In taglio alto: “La guerra tra Usa e Iran è già costata all’Italia quattordici miliardi”. Al centro la “Lectio magistralis di Leonardo Maria del Vecchio: ‘Sono ricco, non è una colpa’”. In spalla “Molestatori e spacciatori. I giudici: vanno accolti” e “Vogliono la patrimoniale ma senza chiamarla così”.
- In apertura “Inter, ora Doué”, “Pressing sullo Strasburgo Chivu: ‘Noi senza limiti’. “Braccio di ferro per il terzino, fratello dell'ala del Psg. Sondaggi anche per Spence, Belghali, Ndoye e Molina Cristian: ‘Dopo scudetto e coppa, vogliamo fare meglio’”. “Saltato Khalaili”. In taglio basso: “A cena con Mbappé e Yamal”. Spazio anche al tennis con “Sinner balla sul mondo: numero 1 a oltranza”.
- L’apertura è dedicata a “Juve contro tutto”, “Sindrome femoro-rotulea per il francese oltre alla tendinopatia del turco: la stagione parte con Douglas Luiz "stella" del raduno”. In alto: “Sinner gioca e domina in un’altra dimensione”. In spalla, spazio a “Nazionale. Sale Pirlo”. Sul mercato dell’Inter, il titolo è “Salta Khalaili. Inter ‘sfasciata’”. In taglio basso: “Golden Mondiale con i magnifici 7”.