Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 luglio: la rassegna stampa

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LA REPUBBLICA



In apertura la “Battaglia sul controllo di Hormuz”: “Pioggia di missili sull'Iran e navi colpite. Teheran annuncia la chiusura dello Stretto, gli Usa smentiscono. Lagarde a Washington”. In primo piano “Sinner (che) fa l’impresa bis. A Wimbledon il ritorno del re”. Spazio anche alla guerra in Ucraina con l’analisi “La via obbligata per una Nato più europea” e al caso della “Biennale, per lo stop ai fondi M5S e Lega alleati contro l’Ue”. In taglio basso: “Uccide l’ex moglie. ‘Non è femminicidio’, bufera sulla procura”.



