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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 luglio: la rassegna stampa

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Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi, spazio alla battaglia su Hormuz che riaccende la guerra nel Golfo. Teheran annuncia la chiusura dello Stretto, Washington risponde con nuovi raid contro il regime mentre Teheran torna a prendere di mira le basi Usa nei Paesi arabi vicini. Spazio anche a Sinner, che si conferma re di Wimbledon. In primo piano il ritorno del caldo torrido in Italia con l’anticiclone africano

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