Spagna, incendio nei boschi in Andalusia: almeno 12 morti

I decessi si sono verificati nel villaggio di Bedar, ha dichiarato il governo regionale in un comunicato, precisando che alcune delle vittime sono state ritrovate all'interno di veicoli. Almeno sei i feriti ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Almeno 12 persone sono morte nell'incendio di un bosco nella provincia di Almería, in Spagna. Il devastante rogo è scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos. Fonti del Governo hanno dichiarato alla stampa locale che il bilancio delle vittime è provvisorio. Per il Ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, la situazione è una "tragedia senza precedenti". Attualmente, circa 150 persone e quattro autopompe sono impegnate nelle operazioni di spegnimento del rogo.

Almeno sei i feriti I decessi si sono verificati nel villaggio di Bedar, ha dichiarato il governo regionale in un comunicato, precisando che alcune delle vittime sono state ritrovate all'interno di veicoli. Inizialmente le autorità avevano parlato di sei vittime, ma in seguito hanno aggiornato il bilancio a 12 "dopo aver confermato la morte di altre sei persone nella zona dell'incendio di Los Gallardos". Circa 150 vigili del fuoco, supportati da cinque autobotti, hanno combattuto contro le fiamme, alimentate anche dalle temperature elevate. L'incendio ha ferito almeno sei persone, tra cui una donna che ha riportato ustioni e un'altra persona che ha avuto un'intossicazione da fumo; entrambe sono state trasportate in ospedale. "Altre quattro persone sono state curate sul posto per problemi respiratori e ustioni lievi", hanno dichiarato le autorità regionali dell'Andalusia.

L'ipotesi: fiamme alimentate dalla caduta di un cavo elettrico Testimoni oculari hanno riferito alle autorità che l'incendio potrebbe essere scoppiato a seguito della caduta di un cavo elettrico, che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente nella foresta circostante. Le autorità non hanno ancora confermato la causa dell'incendio, che si è verificato mentre la Spagna sta vivendo un'ondata di calore, con temperature torride che negli ultimi giorni hanno portato all'emissione di allerte meteo arancioni - il secondo livello più alto - in alcune zone dell'Andalusia Il Paese ha registrato ondate di calore sempre più frequenti e prolungate negli ultimi anni, con temperature che spesso superano i 40°C, creando le condizioni ideali per lo sviluppo di vasti incendi. Per la Spagna è il terzo anno più caldo di sempre nel 2025, con 25 record di temperatura giornaliera in quel periodo, secondo un rapporto pubblicato il mese scorso dall'agenzia meteorologica nazionale, AEMET.