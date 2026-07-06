Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Vasti incendi in Francia, Spagna, Portogallo e Grecia

Mondo

In Europa è scattata l'emergenza incendi. Vasti roghi stanno interessando infatti Spagna, Portogallo, Grecia e Francia. Le fiamme hanno costretto migliaia di persone a evacuare abitazioni e campeggi, distruggendo foreste, fabbriche e imbarcazioni. A causa degli incendi sui Pirenei, la terza tappa del Tour de France da Granollers a Les Angles si correrà senza pubblico e carovana al seguito.

Prossimi video

Norvegia, anche l'esercito celebra l'impresa ai Mondiali

Mondo

Notte di attacchi missilistici russi su Kiev: morti e feriti

Mondo

Festival dell'Ommegang, a Bruxelles scontri tra cavalieri

Mondo

Operazione Europol, 27 arresti per rete aggressioni sessuali

Mondo

Vasti incendi in Francia, Spagna, Portogallo e Grecia

Mondo

Teheran, la bara di Khamenei passa lungo il corteo funebre

Mondo