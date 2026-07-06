Vasti incendi in Francia, Spagna, Portogallo e Grecia

In Europa è scattata l'emergenza incendi. Vasti roghi stanno interessando infatti Spagna, Portogallo, Grecia e Francia. Le fiamme hanno costretto migliaia di persone a evacuare abitazioni e campeggi, distruggendo foreste, fabbriche e imbarcazioni. A causa degli incendi sui Pirenei, la terza tappa del Tour de France da Granollers a Les Angles si correrà senza pubblico e carovana al seguito.