Sandwich da record a Città del Messico: è lungo 100 metri

A Città del Messico gli abitanti hanno festeggiato la conquista del "Guinness World Record" per il sandwich più grande del mondo. Durante l'inaugurazione della ventunesima edizione della "Fiera della Torta", gli chef hanno preparato un sandwich lungo 100 metri e dal peso superiore a 1,5 tonnellate. Ricevendo la targa ufficiale dai rappresentanti del Guinness World Records, la sindaca di Città del Messico Clara Brugada ha esaltato l'impresa e sottolineato l'importanza della sfida.
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