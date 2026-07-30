Bolivia, mandato d'arresto per l'ex presidente Evo Morales

Il mandato è legato a un’indagine su decine di blocchi stradali eretti durante le imponenti manifestazioni antigovernative degli ultimi mesi
I procuratori boliviani hanno emesso un mandato di arresto nei confronti dell’ex presidente socialista Evo Morales, accusandolo di aver fomentato le recenti proteste che hanno paralizzato il Paese.
Il mandato è legato a un’indagine su decine di blocchi stradali eretti durante le imponenti manifestazioni antigovernative degli ultimi mesi, ha dichiarato il procuratore generale Roger Mariaca.