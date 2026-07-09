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Milano, domato il maxi incendio nel deposito Bovisa di Bartolini

Cronaca

 "È ancora impossibile riuscire a spegnere due mezzi carichi di bici elettriche, che ci limitiamo a raffreddare, ma il 95% del fuoco è stato spento, il più è fatto", confermano i Vigili del fuoco

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È considerato domato il vasto incendio che da ieri sera è divampato nel deposito Bovisa di Brt, a Milano. "È ancora impossibile riuscire a spegnere due mezzi carichi di bici elettriche, che ci limitiamo a raffreddare, ma il 95% del fuoco è stato spento, il più è fatto", confermano i Vigili del fuoco. Il Comando provinciale ha sul posto solo le squadre necessarie a tenere sotto controllo i due mezzi in fiamme nel cortile.

Invito a tenere le finistre chiuse e a non stazionare nelle vicinanze

Ancora per la giornata di oggi Arpa e Ats raccomandano di tenere nelle case vicine le finestre chiuse, a non stazionare vicino al deposito e, per i bambini, a non giocare o sostare all'aperto e in generale a non consumare frutta e verdura raccolta nelle vicinanze.

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Cronaca

Milano, incendio nel deposito BRT alla Bovisa. FOTO

Un grosso incendio è divampato poco prima delle 19.30 di mercoledì 8 luglio nel deposito BRT di via Don Minzoni, nel quartiere Bovisa a Milano. Le fiamme, precedute da alcune esplosioni, hanno avvolto i capannoni e generato una densa colonna di fumo nero visibile anche dall’hinterland. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, con il supporto della Polizia Locale. Ecco le immagini del rogo e delle operazioni di soccorso.

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