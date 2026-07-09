"È ancora impossibile riuscire a spegnere due mezzi carichi di bici elettriche, che ci limitiamo a raffreddare, ma il 95% del fuoco è stato spento, il più è fatto", confermano i Vigili del fuoco

È considerato domato il vasto incendio che da ieri sera è divampato nel deposito Bovisa di Brt, a Milano. "È ancora impossibile riuscire a spegnere due mezzi carichi di bici elettriche, che ci limitiamo a raffreddare, ma il 95% del fuoco è stato spento, il più è fatto", confermano i Vigili del fuoco. Il Comando provinciale ha sul posto solo le squadre necessarie a tenere sotto controllo i due mezzi in fiamme nel cortile.

Invito a tenere le finistre chiuse e a non stazionare nelle vicinanze

Ancora per la giornata di oggi Arpa e Ats raccomandano di tenere nelle case vicine le finestre chiuse, a non stazionare vicino al deposito e, per i bambini, a non giocare o sostare all'aperto e in generale a non consumare frutta e verdura raccolta nelle vicinanze.