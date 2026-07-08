Milano, a fuoco un capannone in zona Bovisa: alta colonna di fumo

Vasto incendio a Milano, in zona Bovisa, dove ha preso fuoco un deposito del corriere Bartolini (Brt) in via don Giovanni Minzoni. Le fiamme hanno avvolto uno dei due capannoni centrali della struttura e alcuni mezzi parcheggiati nel piazzale, esplosi per il calore. Non risultano feriti o intossicati. Sul posto cinque squadre dei vigili del fuoco, impegnate in operazioni molto complesse

Un vasto incendio è divampato in serata a Milano, in zona Bovisa, in un deposito del corriere Bartolini (Brt) di via don Giovanni Minzoni. Le fiamme hanno avvolto uno dei due capannoni centrali della struttura, interessando un'area molto ampia che comprende il parcheggio dei mezzi: alcuni camion sono esplosi a causa del fuoco. Al momento non risulta coinvolta la palazzina degli uffici e non si registrano feriti o intossicati.

Fumo e odore di bruciato in mezza città

La combustione ha prodotto una fitta coltre di fumo e un intenso odore di bruciato che, complici le correnti serali, si sono propagati rapidamente su un'area molto vasta. Il fenomeno è stato avvertito in modo netto in diversi quartieri, in particolare a Niguarda, Bicocca, Dergano e Affori. Numerosi residenti, allarmati dall'aria improvvisamente irrespirabile, hanno segnalato la situazione alle autorità.