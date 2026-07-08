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Milano, a fuoco un capannone in zona Bovisa: alta colonna di fumo

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Vasto incendio a Milano, in zona Bovisa, dove ha preso fuoco un deposito del corriere Bartolini (Brt) in via don Giovanni Minzoni. Le fiamme hanno avvolto uno dei due capannoni centrali della struttura e alcuni mezzi parcheggiati nel piazzale, esplosi per il calore. Non risultano feriti o intossicati. Sul posto cinque squadre dei vigili del fuoco, impegnate in operazioni molto complesse

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Un vasto incendio è divampato in serata a Milano, in zona Bovisa, in un deposito del corriere Bartolini (Brt) di via don Giovanni Minzoni. Le fiamme hanno avvolto uno dei due capannoni centrali della struttura, interessando un'area molto ampia che comprende il parcheggio dei mezzi: alcuni camion sono esplosi a causa del fuoco. Al momento non risulta coinvolta la palazzina degli uffici e non si registrano feriti o intossicati.

La nube di fumo sul quartiere Bovisa
La nube di fumo sul quartiere Bovisa - SkyTG24

Fumo e odore di bruciato in mezza città

La combustione ha prodotto una fitta coltre di fumo e un intenso odore di bruciato che, complici le correnti serali, si sono propagati rapidamente su un'area molto vasta. Il fenomeno è stato avvertito in modo netto in diversi quartieri, in particolare a Niguarda, Bicocca, Dergano e Affori. Numerosi residenti, allarmati dall'aria improvvisamente irrespirabile, hanno segnalato la situazione alle autorità.

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Le operazioni di spegnimento

Sul posto sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco, insieme al personale del 118, alla polizia locale e ai carabinieri. Le operazioni per circoscrivere il rogo si presentano molto complesse. I pompieri lavorano per contenere le fiamme ed evitare che si propaghino ad altre strutture o ai mezzi presenti nel piazzale. Restano da chiarire le cause dell'incendio, sulle quali verranno eseguiti i rilievi tecnici.

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Cronaca

Milano, incendio nel deposito BRT alla Bovisa. FOTO

Un grosso incendio è divampato poco prima delle 19.30 di mercoledì 8 luglio nel deposito BRT di via Don Minzoni, nel quartiere Bovisa a Milano. Le fiamme, precedute da alcune esplosioni, hanno avvolto i capannoni e generato una densa colonna di fumo nero visibile anche dall’hinterland. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, con il supporto della Polizia Locale. Ecco le immagini del rogo e delle operazioni di soccorso.

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