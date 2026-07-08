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Incendio in un agriturismo a Lainate, vigili del fuoco al lavoro

Cronaca
©Ansa

Le fiamme hanno coinvolto un deposito e parte della copertura di uno degli edifici. Dal rogo si è levata un'alta colonna di fumo, visibile a grande distanza

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Questo pomeriggio intorno alle 14.30 un incendio è divampato a Lainate, nel Milanese, all'interno di un agriturismo con ristorante. Il rogo ha prodotto una colonna di fumo visibile a grande distanza.

Vigili del fuoco al lavoro

Le fiamme  hanno coinvolto un deposito e parte della copertura di uno degli edifici del complesso agricolo. Numerose squadre dei vigili del fuoco, sotto il coordinamento di un funzionario tecnico, sono al lavoro per contenere l'incendio ed evitare che si propaghi alle altre strutture del complesso agricolo.

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