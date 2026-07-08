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Morto Connor Murphy, youtuber e bodybuilder: il corpo trovato in un lago in Thailandia

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Poche ore prima della morte, l'uomo di 31 anni sarebbe stato visto in stato alterato mentre la sua abitazione imbrattata di vernice. La fidanzata ha detto di non aver mai visto il compagno assumere droghe prima

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Secondo quanto riportato da Fitness Volt, Connor Murphy, youtuber di fitness diventato virale per i suoi allenamenti, sarebbe stato trovato morto in un lago della Thailandia. I suoi familiari e rappresentanti non hanno rilasciato alcun comunicato: secondo alcune fonti l’uomo avrebbe 31 anni.

Fitness Volt ha riportato che una squadra di soccorso è stata chiamata nella zona residenziale di lusso del distretto di Bang Phli, nella provincia di Samut Prakan, poco dopo le 15:00 ora locale del 7 luglio 2026, in seguito alla segnalazione dell'avvistamento di un uomo in un lago. Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori a 20 metri dalla riva. Dalle prime ricostruzioni, non sarebbero stati riscontrati segni visibili di violenza ma verranno effettuati un'autopsia e degli esami mentre l'ambasciata statunitense verrà informata

Le ultime ore di Connor Murphy

Secondo fonti del luogo, prima dell'intervento della polizia, un operaio del villaggio ha filmato il comportamento agitato di Murphy: lo youtuber sarebbe stato visto tentare di dare soldi a un autista, avvicinarsi all'auto di qualcuno, urlare, rotolarsi per strada, pregare e altro ancora. Quando gli agenti sono giunti ​​sul luogo in cui era stato segnalato l'incidente, Murphy è corso verso il villaggio e si è gettato nel lago, dove ha nuotato fino allo sfinimento, annegando a una profondità di oltre 10 metri. I sommozzatori lo hanno ritrovato circa 30 minuti dopo.

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Le parole della fidanzata

La fidanzata di Murphy, una ragazza di 22 anni con cui usciva da circa tre anni e che era appena tornata a trovare dopo un periodo di assenza, ha detto a ThaiRath di non aver mai visto il suo ragazzo assumere droghe prima e di non poter dire nulla sul suo comportamento insolito.

La casa in cui Murphy era in affitto, il cui valore è stimato intorno ai 600.000 dollari, sarebbe stata trovata completamente imbrattata di vernice, dai mobili agli elettrodomestici. Secondo gli investigatori, due siringhe inutilizzate sarebbero state rinvenute nell'auto dello youtuber, insieme a pillole non identificate. Tuttavia, questi elementi non possono né confermare né smentire la causa della morte.

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