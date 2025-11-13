Offerte Black Friday
Simone Cicalone, youtuber anti-borseggiatori aggredito in metro a Roma

Cronaca
Instagram_cicalonesimone

Il popolare youtuber Simone Cicalone è stato aggredito ieri da cinque persone alla fermata della metro Ottaviano, in zona San Pietro a Roma. Gli aggressori si sono poi allontanati. La polizia indaga per ricostruire la dinamica

Il popolare youtuber Simone Cicalone è stato aggredito ieri da cinque persone alla fermata della metropolitana Ottaviano, in zona San Pietro, a Roma. Gli aggressori si sono poi allontanati. Cicalone, autore di video in cui denuncia la presenza di borseggiatori all'interno delle metro, ha raccontato l’accaduto su Instagram tramite alcune storie, commentando: “Infami veri, da dietro, in dieci”. 

L'uomo è stato soccorso dal 118 assieme a personale della vigilanza. Sul posto è intervenuta anche la polizia, che ha avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’aggressione e individuare i responsabili. 

