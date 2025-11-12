Getta benzina sulla moglie e cerca di darle fuoco: arrestato a Seregno

I maltrattamenti, le botte e le minacce andavano avanti da mesi. L’uomo, 46 anni, nato in Romania e residente nel Milanese, è ora in carcere. La donna, che aveva già denunciato il marito a giugno e che voleva separarsi da lui, si è salvata chiudendosi in auto ascolta articolo

Insulti, minacce e violenze culminate in un’aggressione con benzina. È successo a Seregno, nel Milanese, dove un uomo è stato arrestato dopo aver cercato di dare fuoco alla moglie. Le vessazioni duravano ormai da mesi ma l’ultima aggressione è avvenuta una settimana fa, il 5 novembre, dopo che la vittima aveva deciso di separarsi e aveva cambiato casa. Il marito l’ha seguita con il GPS dell'automobile e si è appostato fuori dal luogo di lavoro: quando la donna è uscita, come si legge nell’ordinanza di arresto, l'ha "immobilizzata" davanti alla sua macchina, minacciata e poi le ha gettato in faccia della benzina. Lei è riuscita a rifugiarsi in auto e l’aggressore è scappato.

L’arresto L’uomo, un 46enne originario della Romania e residente da tempo nel Milanese, è stato arrestato su ordinanza del gip di Milano Luca Milani nelle indagini della Procura e dei carabinieri. Dopo l’ultima aggressione dalla quale la donna si è salvata, il marito si è presentato spontaneamente in una caserma dei carabinieri, a cui ha consegnato "un accendino, il cellulare, una bottiglia da 500 ml e una da 60 ml contenenti entrambe liquido trasparente, verosimilmente benzina". E anche la scatola di un sistema Gps, che ha detto di aver "installato sull'auto dell'ex moglie" per controllarla.