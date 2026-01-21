L'ex bodybuilder Andrea Lorini trovato morto nel letto di casa

Andrea Lorini, bodybuilder di Chiari, nel Bresciano, è morto all'età di 48 anni. È stata la madre a trovarlo senza vita, nel letto di casa, probabilmente stroncato da un malore. Due figli, Lorini era appassionato di fitness e bodybuilding e aveva ottenuto risultati di rilievo a livello nazionale, tanto che nel 2017 aveva conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati Ifbb a Roma nella categoria 90 chilogrammi. Piazzandosi poi al terzo posto anche nell'edizione 2019. Ha anche collaborato alla gestione di una palestra a Coccaglio (Brescia), mentre in passato aveva lavorato nel settore assicurativo.

