Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

L'ex bodybuilder Andrea Lorini trovato morto nel letto di casa

Cronaca
Instagram

Originario di Chiari, nel Bresciano, è morto all'età di 48 anni. È  stata la madre a trovarlo senza vita, nel letto di casa, probabilmente stroncato da un malore

ascolta articolo

Andrea Lorini, bodybuilder di Chiari, nel Bresciano, è morto all'età di 48 anni. È  stata la madre a trovarlo senza vita, nel letto di casa, probabilmente stroncato da un malore. Due figli, Lorini era appassionato di fitness e  bodybuilding e aveva ottenuto risultati di rilievo a livello nazionale, tanto che nel 2017 aveva conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati Ifbb a Roma nella categoria 90 chilogrammi. Piazzandosi poi al terzo posto anche nell'edizione 2019. Ha anche collaborato alla gestione di una palestra a Coccaglio (Brescia), mentre in passato aveva lavorato nel settore assicurativo.

I funerali

Come segnala "Il Giornale di Brescia", il funerale di Lorini si svolgerà giovedì 22 gennaio alle 15 nel Duomo di Chiari, partendo dalla Casa del Commiato Mombelli in via Rudiano. La veglia di preghiera, invece, si terrà alle 19.30.

Approfondimento

Morto d'infarto Illia Golem, il bodybuilder dalla dieta impossibile

Cronaca: Ultime notizie

Valentino Garavani, a Roma la camera ardente dello stilista. FOTO

Cronaca

Si è aperta alle 11 la camera ardente dello stilista Valentino, morto lunedì 19 gennaio all’età...

12 foto
Camera ardente Valentino

Udine, lancia il cagnolino nel vuoto: morto dopo un volo di 4 metri

Cronaca

L'episodio è avvenuto domenica sera a Udine: un uomo, temendo che il cane potesse fare del male...

Ritrovato a Milano il ragazzo 14enne che era scomparso nel Veronese

Cronaca

Il giovano originario di San Giovanni Lupatoto è in buone condizioni, come ha riferito il...

Bologna Città 30 km/h, il Tar annulla il provvedimento

Cronaca

Secondo i giudici, un'ordinanza di questo tipo non è legittima, perché i divieti vanno...

Femminicidio Federica Torzullo, oggi l'interrogatorio del marito

Cronaca

Claudio Carlomagno è accusato di aver ucciso ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, la...

Cronaca: i più letti