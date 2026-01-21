L'ex bodybuilder Andrea Lorini trovato morto nel letto di casa

Originario di Chiari, nel Bresciano, è morto all'età di 48 anni. È stata la madre a trovarlo senza vita, nel letto di casa, probabilmente stroncato da un malore
Andrea Lorini, bodybuilder di Chiari, nel Bresciano, è morto all'età di 48 anni. È stata la madre a trovarlo senza vita, nel letto di casa, probabilmente stroncato da un malore. Due figli, Lorini era appassionato di fitness e bodybuilding e aveva ottenuto risultati di rilievo a livello nazionale, tanto che nel 2017 aveva conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati Ifbb a Roma nella categoria 90 chilogrammi. Piazzandosi poi al terzo posto anche nell'edizione 2019. Ha anche collaborato alla gestione di una palestra a Coccaglio (Brescia), mentre in passato aveva lavorato nel settore assicurativo.
I funerali
Come segnala "Il Giornale di Brescia", il funerale di Lorini si svolgerà giovedì 22 gennaio alle 15 nel Duomo di Chiari, partendo dalla Casa del Commiato Mombelli in via Rudiano. La veglia di preghiera, invece, si terrà alle 19.30.