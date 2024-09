Morto d'infarto Illia Golem, il bodybuilder dalla dieta impossibile

Il mondo del culturismo piange una delle sue figure più conosciute. Illia Golem, morto questo giovedì 12 settembre per un infarto all'età di 36 anni, non si cimentava nelle competizioni di bodybuilding ma era diventato un'icona seguitissima sui social dove testimoniava il suo percorso e la sua trasformazione fisica.

Detto "Il Mutante", "La Bestia" e ancora "Il culturista più mostruoso al mondo", l'atleta bielorusso da anni si sottoponeva a sessioni di allenamento sfiancanti, con una dieta rigidissima e altamente pericolosa composta da sette pasti al giorno e 16mila e 500 calorie giornaliere, oltre a un uso smodato di farmaci, fenomeno così diffuso nella sua cateoria da essere considerato la normalità.

Golem ha avuto un attacco cardiaco in casa sua. Inutile il tentativo della moglie Anna di praticargli la rianimazione cardiopolmonare. "Ho pregato per tutto il tempo, sperando che Illia si riprendesse – ha detto la donna –. Ringrazio tutti per le condoglianze, è molto commovente realizzare che non sono stata lasciata sola in questo mondo e così tante persone mi hanno offerto aiuto e supporto". Il bielorusso è stato subito trasportato d'urgenza in ospedale in elicottero, ma non c'è stato niente da fare.