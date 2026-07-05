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4 luglio, spettacolo pirotecnico nei cieli di Washington dopo il discorso di Trump

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Dopo le parole pronunciate dal presidente Usa in occasione delle celebrazioni per il 250esimo anniversario della Dichiarazione d'Indipendenza, gli occhi della folla si sono spostati verso il cielo della capitale americana. Esplosi 850mila fuochi d'artificio nel corso di 40 minuti di show, malgrado le avverse condizioni meteo. Trump si gode lo spettacolo con Melania ed elogia il suo mandato: "Nessuno ha mai fatto meglio di noi"

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