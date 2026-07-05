4 luglio, spettacolo pirotecnico nei cieli di Washington dopo il discorso di Trump
Dopo le parole pronunciate dal presidente Usa in occasione delle celebrazioni per il 250esimo anniversario della Dichiarazione d'Indipendenza, gli occhi della folla si sono spostati verso il cielo della capitale americana. Esplosi 850mila fuochi d'artificio nel corso di 40 minuti di show, malgrado le avverse condizioni meteo. Trump si gode lo spettacolo con Melania ed elogia il suo mandato: "Nessuno ha mai fatto meglio di noi"
- Si sono concluse con un uno show pirotecnico le celebrazioni del 4 luglio negli Stati Uniti, andate in scena dopo l'atteso discorso del presidente americano Donald Trump al National Mall di Washington
- Dopo il ritardo causato dai violenti temporali abbattutisi sulla capitale, l'evento dedicato alle celebrazioni per i 250 anni della Dichiarazione di Indipendenza ha preso regolarmente il via, con Trump che è apparso sul palco tra gli applausi con al fianco la first lady Melania
- Dopo il discorso del presidente, la folla è scoppiata in un applauso quando i fuochi d'artificio hanno illuminato il cielo del National Mall. Tutti i presenti sono stati immortalati con cellulari in mano, intenti a celebrare il momento con uno scatto
- Trump e Melania hanno assistito all'evento, ribattezzato 'Salute to America', da una struttura temporanea situata nelle vicinanze del palco. Mentre lo spettacolo pirotecnico andava in scena, a Washington ha ricominciato a piovere
- "Gli americani non permetteranno mai a nessuno di portar via la loro libertà, non accadrà", ha detto il presidente nel corso del suo discorso, in forse fino all'ultimo a causa delle avverse condizioni climatiche
- Ripercorrendo la storia americana, Trump ha elogiato i successi del Paese, aggiungendo: "Stiamo facendo meglio di quanto non abbiamo mai fatto prima". Ha poi aggiunto: "Oggi il nostro Paese è più ricco, più sicuro e più orgoglioso che mai"
- Il presidente americano ha quindi concluso il suo discorso durato circa 40 minuti, al termine del quale le bande congiunte delle forze armate Usa hanno eseguito l'inno nazionale a cui Trump ha assistito offrendo il saluto militare
- Subito dopo è iniziato lo show del grande spettacolo pirotecnico: nei cieli di Washington sono stati esplosi 850mila singoli fuochi d'artificio, un numero record per dar vita a uno spettacolo di 40 minuti, senza precedenti, per celebrare in grande stile i 250 anni dell'America