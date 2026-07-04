Sono passati quattro anni dall'ultima volta che i bambini hanno visto di persona il nonno e Carlo III si era offerto di ospitare la famiglia in una residenza reale di cui non è stato rivelato il nome. Il secondogenito del sovrano, in questa occasione, aveva intenzione di viaggiare con Meghan e i figli, Archie e Lilibet, per partecipare a un evento legato agli Invictus Games di Birmingham. Di recente, però, sono sorte preoccupazioni in merito alla loro protezione nel Regno Unito, in seguito alle notizie diffuse

Il principe Harry non sarà accompagnato dalla moglie Meghan Markle e dai figli durante la sua visita a Londra la prossima settimana. Lo riferisce Sky News. Non è ancora noto se la famiglia sarà presente nelle visite fuori dalla capitale britannica.

Quattro anni fa l'ultimo incontro tra re Carlo e i nipoti

Sono passati quattro anni dall'ultima volta che i bambini hanno visto di persona il nonno e il re si era offerto di ospitare la famiglia in una residenza reale di cui non è stato rivelato il nome.

Il secondogenito di re Carlo III, in questa occasione, aveva intenzione di viaggiare con Meghan e i loro figli, Archie e Lilibet, per partecipare a un evento legato agli Invictus Games di Birmingham. Di recente, però, sono sorte preoccupazioni in merito alla loro protezione nel Regno Unito, in seguito alle notizie diffuse lo scorso fine settimana secondo cui la richiesta del principe di una protezione della polizia finanziata dai contribuenti è stata respinta mettendo a rischio la visita. "La speranza è che possano incontrare il nonno", aveva dichiarato una fonte, "ma questo non potrà mai accadere se saranno inseguiti dai paparazzi ovunque vadano, dal momento in cui scendono dall'aereo".