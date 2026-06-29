Il duca di Sussex avrebbe dovuto compiere la prima visita familiare nel Regno Unito degli ultimi quattro anni. Ma dopo la decisione della polizia di non garantire alcuna sicurezza durante il loro soggiorno, Harry starebbe rivalutando i piani di portare con sé la moglie Meghan Markle e i figli Archie e Lilibet ascolta articolo

Il principe Harry starebbe rivalutando la decisione di portare a Londra la moglie Meghan Markle e i figli Archie e Lilibet, dopo il rifiuto della polizia inglese di garantire la scorta alla famiglia. Il viaggio era stato programmato in concomitanza con gli Invictus Games 2027, la manifestazione sportiva dedicata ai veterani di guerra, ideata dallo stesso Harry. Lo riferisce la Bbc.

Harry starebbe cercando di rendere ancora possibile il viaggio L'entourage del principe aveva presentato una richiesta formale per ottenere la protezione della polizia durante il soggiorno, ma lo scorso 26 giugno sarebbe stato informato che non sarebbe stata garantita alcuna sicurezza finanziata dai contribuenti. Fonti vicine riferiscono che Harry sarebbe profondamente amareggiato dalla decisione, arrivata a pochi giorni dalla partenza prevista, anche se starebbe ancora cercando una soluzione per rendere possibile il viaggio. La richiesta era legata alla revisione della sicurezza effettuata dal Royal and Vip Executive Committee (Ravec), l'organismo incaricato di decidere le misure di protezione per i membri senior della famiglia reale per conto dell'Home Office. Vedi anche William e Kate presentano Otto, il nuovo cane reale

La visita è stata organizzata in concomitanza con gli Invictus Games Secondo il team dei Sussex, la coppia aveva già accettato un'offerta di Re Carlo III per soggiornare in una residenza reale durante la visita, anche se fonti di Buckingham Palace sostengono di non aver ricevuto alcuna conferma formale dell'accettazione dell'invito. La protezione della polizia sarebbe garantita soltanto durante l'eventuale permanenza all'interno di una proprietà reale. Per il resto della visita, Harry dovrebbe affidarsi al personale di sicurezza privato. La visita, della durata prevista di circa cinque giorni, era stata programmata in concomitanza con l'inizio del conto alla rovescia di un anno verso gli Invictus Games 2027, manifestazione sportiva per militari feriti fondata dallo stesso Harry e in programma a Birmingham dal 10 al 17 luglio. Il principe avrebbe inoltre dovuto partecipare a diversi eventi pubblici a Londra e nelle Midlands e visitare alcune associazioni benefiche britanniche che continua a sostenere dopo il trasferimento negli Stati Uniti. Leggi anche Matrimoni reali, ecco chi si sposa quest’estate