Gaza, Save the Children: "Almeno 21mila minori uccisi in 1.000 giorni"

L'organizzazione chiede che il cessate il fuoco diventi immediato e definitivo, che i governi sospendano immediatamente il trasferimento di armi a Israele e che sia assicurata piena responsabilità per i crimini contro i bambini
Dopo 1.000 giorni di guerra, almeno 21.000 minori sono stati uccisi nella Striscia di Gaza", ma la cifra reale "è probabilmente molto più alta, dato l'ignoto numero di sepolti sotto le macerie". Lo afferma Save the Children. "Secondo il Site Management Cluster, oltre 800.000 bambini e adolescenti, circa l'80% dei minori di Gaza, sono sfollati e 7.000 sono minori non accompagnati o separati dalle proprie famiglie. I 625.000 bambini e adolescenti in età scolare hanno perso tre anni di istruzione formale, mentre si stima che 245.000 minori siano a rischio o colpiti da malnutrizione", aggiunge l'organizzazione chiedendo che il cessate il fuoco diventi immediato e definitivo, che i governi sospendano immediatamente il trasferimento di armi a Israele e che sia assicurata piena responsabilità per i crimini contro i bambini (MEDIO ORIENTE, GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).
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Gaza, agricoltura distrutta. Striscia sempre più dipendente da aiuti
Dopo che l’accordo di pace per Gaza è stato firmato, cosa sta cambiando nella distribuzione degli approvvigionamenti nella Striscia? E quali sono le difficoltà che si stanno riscontrando nel rispettare i punti fissati dall'intesa tra Israele e Hamas? Anche di questo tema si è occupata la puntata di 'Numeri', di Sky TG24, andata in onda il 15 ottobre