Dopo aver partecipato al vertice del G7 a Evian, il presidente americano ha raggiunto l'omologo francese e la Première Dame alla Reggia di Versailles. Il tycoon ha visitato il sontuoso palazzo francese percorrendo la celebre Galleria degli Specchi. La breve passeggiata è proseguita nella cappella reale, con una visita alla mostra "Versailles e gli Stati Uniti". "Sono molto contento di essere a Versailles", ha detto il tycoon