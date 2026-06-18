G7, Trump con Emmanuel e Brigitte Macron nella reggia di Versailles. FOTO
Dopo aver partecipato al vertice del G7 a Evian, il presidente americano ha raggiunto l'omologo francese e la Première Dame alla Reggia di Versailles. Il tycoon ha visitato il sontuoso palazzo francese percorrendo la celebre Galleria degli Specchi. La breve passeggiata è proseguita nella cappella reale, con una visita alla mostra "Versailles e gli Stati Uniti". "Sono molto contento di essere a Versailles", ha detto il tycoon
- Il presidente statunitense Donald Trump, in Francia per la riunione del G7 nella città francese di Evian, ha raggiunto l'omologo francese Emmanuel Macron e la moglie Brigitte per una cena di lavoro alla reggia di Versailles, l'imponente palazzo costruito costruito nel Seicento da Luigi XIV, il Re Sole.
- Proprio durante la cena a Versailles con il capo dell'Eliseo, il presidente statunitense ha firmato personalmente una copia del memorandum of understanding con l'Iran. "Abbiamo avuto ottimi incontri, è stato un grande vertice. E la Francia ha fatto un lavoro fantastico. Il presidente Emmanuel Macron ha fatto davvero un ottimo lavoro", ha detto Trump.
- Il tycoon ha poi visitato il sontuoso palazzo francese percorrendo, insieme al presidente francese e la Première Dame, la celebre Galerie des Glaces di Versailles, la Galleria degli Specchi simbolo della potenza francese ai tempi di Luigi XIV. La breve passeggiata è proseguita nella cappella reale, con una visita alla mostra "Versailles e gli Stati Uniti", che ritraccia il ruolo svolto dalla Francia nel trattato di indipendenza Usa, tra il 1778 e il 1783.
- ''Laddove tutto è cominciato. La storia sigilla le amicizie dei popoli", ha scritto Macron in un messaggio pubblicato su X. Fu proprio a Versailles infatti che il successore del Re Sole, Luigi XVI, ricevendo Benjamin Franklin nel 1778, concesse il sostegno militare all'indipendenza Usa. E sempre tra quelle mura fu firmato il trattato d'indipendenza nel 1783.
- Trump si è detto "molto contento di essere a Versailles", dopo aver partecipato al vertice del G7 a Evian. Mentre Macron ha sottolineato di "aver sempre avuto fiducia in Donald Trump".
- Il presidente francese ha poi rimarcato di aver "sempre detto le cose" all'omologo statunitense. "Quando abbiamo dei disaccordi ce ne facciamo carico. Quando lui si è impegnato nei nostri confronti, ha sempre fatto poi quello per cui si era impegnato", ha concluso Macron.