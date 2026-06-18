Nel pomeriggio, dalle 16.30, l'ultimo saluto al cardinale morto il 16 giugno all'età di 95 anni. Sarà il pontefice a presiedere le esequie. Presente anche il cardinale Matteo Zuppi. Successivamente, il feretro verrà trasferito nella diocesi natale per una seconda funzione solenne nella Cattedrale di Reggio Emilia
Oggi si celebra l’ultimo saluto al cardinale Camillo Ruini, morto il 16 giugno a 95 anni.
Sarà Papa Leone XIV a presiedere le sue esequie, dalle ore 16.30, nella Basilica di San Pietro, dove sarà presente anche il cardinale Matteo Zuppi. Successivamente, il feretro verrà trasferito nella diocesi natale per una seconda funzione solenne nella Cattedrale di Reggio Emilia, presieduta dall’arcivescovo Mons. Giacomo Morandi. Al termine della funzione, la salma del cardinale verrà sepolta nella tomba di famiglia nel cimitero di Dinazzano (frazione di Casalgrande nel Reggiano).
Papa: "Ruini fratello saggio"
Il Papa ha ricordato il cardinale Ruini esprimendo "gratitudine al Signore per il dono di questo stimato uomo di Chiesa, che visse con generosità il suo ministero". Leone XIV ha definito Ruini "esperto e saggio fratello, corroborato da fede profonda, acuta intelligenza e sguardo lungimirante, che ha servito con discrezione e abnegazione il Vangelo e la Chiesa". Ruini, nei suoi 17 anni alla guida della diocesi di Roma, come vicario di Papa Wojtyla, ha inaugurato quasi 60 nuove chiese, affidandone la progettazione ad architetti, in un tempo in cui dentro la Chiesa si tendeva a risparmiare. Alla guida della Cei ha avuto un rapporto diretto con la politica che, alla sua scomparsa, lo ha ricordato con stima.
Approfondimento
Funerali Ruini, il Papa celebrerà le esequie oggi a San Pietro
Camillo Ruini, la storia del Cardinale ed ex presidente Cei. FOTO
Morto il 16 giugno all’età di 95 anni, Ruini è stato anche Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma e Arciprete della Basilica di San Giovanni in Laterano. Considerato un punto di riferimento dell'episcopato conservatore, è ricordato come una figura che ha contribuito in modo decisivo a ridefinire la presenza pubblica dei cattolici nella società italiana