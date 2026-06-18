Papa: "Ruini fratello saggio"

Il Papa ha ricordato il cardinale Ruini esprimendo "gratitudine al Signore per il dono di questo stimato uomo di Chiesa, che visse con generosità il suo ministero". Leone XIV ha definito Ruini "esperto e saggio fratello, corroborato da fede profonda, acuta intelligenza e sguardo lungimirante, che ha servito con discrezione e abnegazione il Vangelo e la Chiesa". Ruini, nei suoi 17 anni alla guida della diocesi di Roma, come vicario di Papa Wojtyla, ha inaugurato quasi 60 nuove chiese, affidandone la progettazione ad architetti, in un tempo in cui dentro la Chiesa si tendeva a risparmiare. Alla guida della Cei ha avuto un rapporto diretto con la politica che, alla sua scomparsa, lo ha ricordato con stima.