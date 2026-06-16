A livello globale si moltiplicano furti e rapine che hanno come bersaglio le carte collezionabili: colpi da decine di migliaia di dollari, e addirittura episodi di riciclaggio di denaro attraverso la compravendita di card. Ecco perché i mostriciattoli giapponesi più amati al mondo sono diventati più preziosi dell'oro ascolta articolo

Non sono più soltanto oggetti da collezione né un ritorno nostalgico degli anni Duemila. Le carte Pokémon sono diventate un mercato globale ad alta liquidità, con prezzi che possono arrivare a cifre a sei zeri e una circolazione internazionale che le rende facili da comprare, vendere e soprattutto spostare. Ed è proprio questa combinazione a trasformarle in un nuovo bersaglio per furti, rapine e operazioni di riciclaggio. Il fenomeno non è più episodico: negli Stati Uniti, in Canada, in Australia e in diverse aree d’Europa si sta consolidando una dinamica criminale che ha come obiettivo Pikachu.

Obiettivo Pikachu: gli assalti ai negozi negli Usa Il primo livello del fenomeno è quello più visibile: i furti nei negozi specializzati. In diverse città degli Stati Uniti, soprattutto in California, si sono moltiplicati episodi in cui gruppi di ladri fanno irruzione negli store dedicati agli appassionati di trading card game, svuotando vetrine e scaffali in pochi minuti. A Los Angeles, il 17 maggio, un negozio di carte collezionabili nella zona di Sawtelle è stato preso d’assalto da tre uomini mascherati. Il bottino: 300mila dollari in carte Pokémon. Stesso copione a Brentwood (carte Pokémon per 15mila dollari sparite in soli 39 secondi), ad Anaheim (bottino 180mila dollari), a Everett (fra i 30 e i 40mila dollari), a New York (100.000 dollari), a Tempe (7mila).

Un fenomeno criminale globale Il fenomeno non è però limitato agli Stati Uniti. In Gran Bretagna gli ultimi quattro episodi (tra Bournemouth, Peterborough, Cwmbran e Newark-on-Trent) hanno fruttato ai criminali un bottino stimato in 200mila sterline in carte Pokémon. In Australia, nel solo Stato di Victoria, si è passati da 9 episodi nel 2021 a uno a settimana nel 2025. E in Canada la criminalità organizzata si è inventata un metodo diverso ma non meno preoccupante: a Vancouver la polizia ha registrato una serie di casi in cui collezionisti contattati tramite piattaforme di compravendita sono stati attirati a incontri per la cessione di carte Pokémon di alto valore. E poi aggrediti, spesso con l'utilizzo di spray urticante, e rapinati. Un modus operandi ripetitivo che, secondo la polizia, indica una dinamica ormai strutturata. Un caso simile è stato registrato anche in Italia: a febbraio, a Torino, due persone sono state denunciate per un furto di carte Pokemon e One Piece per 20mila euro. E a dicembre un altro, fermato a Linate, aveva in valigia carte per 90mila euro. Approfondimento Carte Pokemon, aumentano furti e truffe per i pezzi più rari

Il salto di livello: il caso Marbella Il passaggio più significativo del fenomeno riguarda però l'evoluzione dell'interesse della criminalità organizzata: non più solo furti e rapine, ma l’utilizzo delle carte come strumento finanziario. In Spagna, nell’area di Marbella, la polizia ha portato alla luce un sistema riconducibile alla mafia svedese. Che riciclava il denaro di provenienza illecita attraverso l’acquisto di carte Pokémon e altri collezionabili di alto valore. Carte che poi venivano reimmesse nel mercato legale del collezionismo attraverso rivendite e transazioni apparentemente regolari. Un principio semplice: trasformare denaro “sporco” in oggetti da collezione facilmente rivendibili e difficili da collegare all’origine del denaro. Così le carte si trasformano da bottino a strumento di passaggio tra economia criminale e mercato legale.

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Perché le carte Pokémon sono diventate un obiettivo? La domanda, a questo punto, è inevitabile: perché nel mirino della criminalità sono finite proprio le carte Pokémon? La risposta sta in una combinazione di caratteristiche uniche. Le carte Pokémon sono un fenomeno di costume globale (tra il 2024 e il 2025 ne sono state stampate quasi 10 miliardi di unità). E proprio per questo motivo ci sono schiere di appassionati e di collezionisti che alimentano un mercato fatto di scambi e di compravendite attivo 24 ore su 24. Un mercato nel quale si raggiungono quotazioni astronomiche: una singola carta può arrivare a valere decine di migliaia di dollari. E non essendo soggette a un sistema di tracciamento centralizzato, non c'è modo per le autorità di controllare i flussi di compravendite. Le carte Pokémon si trasformano così da semplice oggetto da collezione a qualcosa di simile a un asset finanziario non regolamentato. E non tracciabile.