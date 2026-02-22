Le indagini dei militari hanno portato a due denunce per ricettazione alla procura di Alessandria. Il furto è dello scorso 2 novembre. All'imprenditore, che stava rientrando dal festival Lucca Comics, era stato rubato dall'automobile uno zaino con le carte. I carabinieri hanno individuato l'identità che si nascondeva dietro all'account social del venditore, quindi sono risaliti a un secondo soggetto. Le perquisizioni domiciliari, disposte dall'autorità giudiziaria alessandrina, hanno portato al recupero delle carte, provviste di un numero di serie e di una certificazione. Le denunce sono scattate per un ventisettenne residente nel Biellese e un 44enne della provincia di Torino.