Un 27enne residente in provincia di Biella e un 44enne della provincia di Torino sono stati denunciati dai carabinieri per ricettazione, per aver rubato da uno zaino delle carte da collezione delle serie Pokemon e One Piece, del valore di oltre 20mila euro
Le indagini dei militari hanno portato a due denunce per ricettazione alla procura di Alessandria. Il furto è dello scorso 2 novembre. All'imprenditore, che stava rientrando dal festival Lucca Comics, era stato rubato dall'automobile uno zaino con le carte. I carabinieri hanno individuato l'identità che si nascondeva dietro all'account social del venditore, quindi sono risaliti a un secondo soggetto. Le perquisizioni domiciliari, disposte dall'autorità giudiziaria alessandrina, hanno portato al recupero delle carte, provviste di un numero di serie e di una certificazione. Le denunce sono scattate per un ventisettenne residente nel Biellese e un 44enne della provincia di Torino.
Il furto
Il furto era avvenuto lo scorso 2 novembre quando il proprietario stava ritornando dal Lucca Comics, ed ha denunciato tutto ai militari dell'Arma di Alpignano, nel torinese. Poche settimane dopo la vittima del furto ha trovato online degli annunci di vendita di quelle che sembravano essere proprio le sue carte: accertata l’identità che si celava dietro l’account del venditore e risalito ad un secondo soggetto coinvolto nella vicenda, hanno effettuato le perquisizioni domiciliari. Grazie al numero seriale delle carte e alla loro certificazione, i militari sono riusciti ad accertarne la proprietà, recuperando nelle abitazioni degli indagati gran parte della refurtiva e a denunciarli.