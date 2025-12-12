Uomo fermato a Linate: aveva in valigia carte Pokemon per 90mila euro

La merce è stata sequestrata all'aeroporto da personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dai finanzieri del Comando provinciale di Milano. Erano nel bagaglio di un passeggero proveniente da Tokyo
Oltre 20mila carte da collezione di contrabbando, raffiguranti personaggi di famosi cartoni come Pokemon e One Piece, sono state sequestrate all'aeroporto di Linate da personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dai finanzieri del Comando provinciale di Milano. Erano nel bagaglio di un passeggero proveniente da Tokyo, via Parigi, ed avevano un valore commerciale superiore a 90mila euro. Le Fiamme gialle del Gruppo di Linate e il personale doganale hanno sottoposto a controllo il passeggero che al momento dell'arrivo stava percorrendo il corridoio "verde" che indica l'assenza di generi da dichiarare in dogana.
Sanzione da oltre 20mila euro
L'ispezione dei bagagli ha permesso di rinvenire oltre 20.000 carte acquistate in Giappone, molte delle quali non ancora disponibili sui mercati europei e quindi con un elevato interesse per il ricco mercato dei collezionisti. Al passeggero è stata contestata l'importazione in contrabbando della merce e gli sarà comminata una sanzione amministrativa che può variare dal 100 al 200 per cento dei diritti di confine evasi, in questo caso quantificati in oltre 22.000 euro.
Può una carta da gioco valere centinaia di migliaia di dollari? Sì, se si tratta di uno dei pezzi più rari del popolare gioco di carte Pokémon. Alcune di queste carte, cimeli degli anni 90 in ottime condizioni, sono state battute all'asta a prezzi esorbitanti, anche con cifre a sei zeri. Vi proponiamo un elenco delle carte più rare e costose vendute fino a oggi. Se avete qualche carta Pokémon nascosta in uno scatolone in soffitta, controllate subito!