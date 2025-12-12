Uomo fermato a Linate: aveva in valigia carte Pokemon per 90mila euro

La merce è stata sequestrata all'aeroporto da personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dai finanzieri del Comando provinciale di Milano. Erano nel bagaglio di un passeggero proveniente da Tokyo

Oltre 20mila carte da collezione di contrabbando, raffiguranti personaggi di famosi cartoni come Pokemon e One Piece, sono state sequestrate all'aeroporto di Linate da personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dai finanzieri del Comando provinciale di Milano. Erano nel bagaglio di un passeggero proveniente da Tokyo, via Parigi, ed avevano un valore commerciale superiore a 90mila euro. Le Fiamme gialle del Gruppo di Linate e il personale doganale hanno sottoposto a controllo il passeggero che al momento dell'arrivo stava percorrendo il corridoio "verde" che indica l'assenza di generi da dichiarare in dogana.