La donna, che aveva denunciato per violenze sulla figlia il presunto responsabile dell'uccisione dell'undicenne Lyhanna, sostiene che la Giustizia francese abbia gestito il suo caso con ingiustificata lentezza. Intanto in Francia cresce la pressione sulla vicenda: oggi il vertice per approvare la nuova normativa a protezione dei minori ascolta articolo

La madre di una delle minorenni che aveva denunciato per stupro Jerome Barella, l'uomo arrestato per l'omicidio della 11enne Lyhanna, intenterà causa allo Stato francese per "colpa grave". Secondo la donna, infatti, la Giustizia transalpina ha gestito il caso con un'ingiustificata lentezza. Ad annunciare l'avvio dell'azione legale è stato l'avvocato della donna, Pierre Debuisson, spiegando all'emittente Rtl che verranno avviate due procedure parallele: un'azione contro lo Stato per presunta negligenza grave e un'iniziativa in sede penale legata alla gestione del fascicolo. L'annuncio arriva il giorno dopo l'arresto del fratello di Barella, anche lui accusato di stupro.

Cresce la pressione per il caso Lyhanna L'annuncio arriva mentre cresce la pressione politica e istituzionale sul caso Lyhanna, che ha profondamente scosso la Francia e riacceso il dibattito sulle carenze dell'amministrazione pubblica e del sistema giudiziario nella prevenzione delle violenze sessuali sui minori. La vicenda ha suscitato forti polemiche dopo che è emerso come Barella fosse stato oggetto di diverse denunce e segnalazioni per presunti stupri di minori senza essere interrogato né posto in stato di fermo. Approfondimento Francia sotto choc per bambina scomparsa: corpo ritrovato è di Lyhanna

Il vertice per approvare la nuova normativa Il primo ministro Sebastien Lecornu riunirà oggi i ministri della Giustizia, dell'Interno, dell'Istruzione e della Sanità per esaminare nuove misure destinate a rafforzare la protezione dei minori e migliorare la risposta delle istituzioni alle violenze sessuali. Dopo la morte di Lyhanna, numerosi parlamentari e associazioni hanno chiesto l'approvazione urgente di una normativa specifica contro le aggressioni sessuali ai danni di donne e bambini. Lecornu ha confermato che il progetto sarà trasmesso al Consiglio di Stato "nei prossimi giorni" e comprenderà disposizioni complementari rispetto alla legge sulla protezione dell'infanzia attualmente in preparazione. Anche il procuratore generale presso la Corte di Cassazione, Remy Heitz, ha riconosciuto l'esistenza di "un fallimento" nella gestione giudiziaria del caso e ha chiesto una revisione approfondita delle procedure per evitare il ripetersi di situazioni analoghe.

Sotto revisione 70mila fascicoli relativi a reati su minori Una revisione che il ministro della Giustizia, Gerald Darmanin, ha già annunciato domenica, ordinando il riesame di tutte le denunce riguardanti minori, circa 70mila fascicoli, entro il 14 luglio. Dopo aver riunito i procuratori generali al ministero della Giustizia, Darmanin ha inoltre chiesto che venga redatto entro la stessa data un inventario completo di tutte le denunce ancora in corso per reati o crimini commessi contro minori nei casi in cui le indagini non abbiano registrato progressi sufficienti o i sospettati non siano ancora stati interrogati. L'obiettivo, ha spiegato, è quello di stabilire se il caso Lyhanna rappresenti un episodio isolato o se riveli problemi strutturali più ampi nel trattamento giudiziario di questo tipo di procedimenti. Approfondimento Francia, Darmanin ordina esame denunce relative a 70mila minori