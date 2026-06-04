California, Google vuole liberare milioni zanzare per ridurre malattie

L'azienda ha chiesto al governo degli Stati Uniti l'autorizzazione a rilasciare fino a 32 milioni di zanzare, in California e in Florida, per combattere gli insetti portatori di malattie. L'operazione fa parte del programma "Debug", con cui Google sfrutta la propria conoscenza tecnologica a favore del mondo scientifico ascolta articolo

Google ha richiesto al governo americano il permesso di rilasciare fino a 32 milioni di zanzare maschio sterilizzate, in California e in Florida, per ridurre il numero di insetti portatori di malattie. Lo riporta il Guardian.

Le zanzare maschio non pungono e non trasmettono nulla Il programma del progetto Debug, con cui l'azienda si serve delle proprie conoscenze tecnologiche a vantaggio del mondo scientifico, ha iniziato a esplorare soluzioni per combattere le zanzare mortali già dieci anni fa. L'Agenzia per la Protezione Ambientale degli Stati Uniti (EPA) sta esaminando la richiesta dell'azienda di rilasciare circa 16 milioni di zanzare all'anno, in California e in Florida, per un totale di due anni. L'EPA deciderà dopo un periodo di consultazione pubblica, che si concluderà il 5 giugno. Le zanzare maschio, a differenza delle femmine, non pungono e non trasmettono nulla. Per questo, ciò che Google sta cercando di fare è allevarle con un batterio presente in natura che impedisce loro di accoppiarsi con femmine selvatiche. Vedi anche Le zanzare possono imparare ad amare il repellente? Lo studio

Il progetto Debug ha iniziato a esplorare soluzioni già nel 2016 Non è la prima volta che Alphabet, la società madre di Google, Alphabet, si interessa al mondo scientifico. Verily Health, un'azienda che opera nel settore della salute e dell'intelligenza artificiale, nata come progetto ambizioso all'interno di Google X, utilizza la tecnologia e la scienza dei dati per combattere malattie e altri problemi di salute globale. A partire da dicembre 2024, Google ha acquisito completamente Debug, rimuovendola dal portfolio di Verily. In ogni caso, il programma del progetto Debug ha iniziato a esplorare soluzioni tecnologiche per combattere le zanzare mortali già dieci anni fa. L'approccio di Google si basa su un metodo scientifico chiamato tecnica dell'insetto sterile, che gli esperti utilizzano da decenni su diversi tipi di insetti problematici. Leggi anche Perché le zanzare pungono alcune persone e altre no