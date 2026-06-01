Quando i dati non sono ancora definitivi, il candidato dell'estrema destra è avanti con il 43% dei voti, mentre Cepeda è secondo intorno al 41%. Terza, a grande distanza, la candidata conservatrice Paola Valencia (intorno al 6%). Il 21 giugno, quindi, ci sarà il secondo turno tra de la Espriella e Cepeda. Il candidato trumpiano canta vittoria: “Cambieremo la storia, batteremo la tirannia e l'assolutismo”. Lo sfidante e il presidente uscente Petro denunciano irregolarità e chiedono riconteggio ascolta articolo

Per conoscere il nome del prossimo presidente della Colombia bisognerà aspettare il ballottaggio del 21 giugno: a sfidarsi saranno il candidato trumpiano Abelardo de la Espriella e quello progressista Ivan Cepeda, che sono stati i due più votati nel primo turno delle elezioni presidenziali. Quando i dati non sono ancora definitivi, a sorpresa il candidato dell'estrema destra è avanti con il 43% dei voti, mentre Cepeda è secondo intorno al 41%. Terza, a grande distanza, la candidata conservatrice Paola Valencia (intorno al 6%).

I risultati del primo turno e il ballottaggio Il ballottaggio, quindi, sarà tra Abelardo de la Espriella e Ivan Cepeda. Il candidato trumpiano, in poche settimane, è passato da outsider a favorito. La grande sconfitta è la candidata "uribista" Paloma Valencia, che al secondo turno dovrebbe appoggiare de la Espriella. Almeno sulla carta, quindi, una vittoria del candidato progressista Ivan Cepeda è molto difficile. Ma gli esperti frenano, dato che al secondo turno si riparte da zero e che a fare la differenza potrebbero essere gli elettori che al primo si sono astenuti. Al di là delle alleanza politiche, infatti, entrambi i candidati al ballottaggio cercheranno di convincere quel 45% che ha disertato le urne. Esulta de la Espriella "Cambieremo la storia della Colombia per sempre. Al ballottaggio batteremo la tirannia e l'assolutismo", ha esultato de la Espriella, chiamato dai suoi "il Tigre", cantando già vittoria. Anche per festeggiare i risultati del primo turno ha indossato la maglia della nazionale colombiana, simbolo si cui si è impossessato durante la campagna elettorale (tutta condotta all'insegna dell'ultra-nazionalismo). Vedi anche Come sono andate le comunali nel Regno Unito? L'analisi dei flussi

Abelardo de la Espriella e Ivan Cepeda - ©Ansa