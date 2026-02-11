Il presidente colombiano Gustavo Petro sarebbe scampato a un attentato. A raccontare quanto accaduto è lo stesso Petro che, la notte di lunedì 9 febbraio, viaggiava con la sua famiglia su un elicottero che non è però potuto arrivare a destinazione, in una località della costa caraibica, a causa dei fondati timori di un attacco armato. "Non sono potuto atterrare perché sono stato informato che l'elicottero su cui viaggiavo con le mie figlie sarebbe stato colpito. Non hanno nemmeno acceso le luci del punto di atterraggio", ha riferito il presidente colombiano. Petro ha così denunciato pubblicamente l'esistenza di un piano per attentare alla sua vita che, stando ad alcune fonti interne, punterebbe a colpire anche la famiglia presidenziale, comprese le sue figlie.