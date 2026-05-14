Uk, il ministro della Sanità Wes Streeting si dimette e sfida Starmer

Il 43enne esponente della destra laburista ha lasciato l'incarico e avvia una sfida formale alla leadership del premier britannico. L’annuncio dà inizio alla nuova fase interna al Labour dopo la disfatta elettorale locale del 7 maggio ascolta articolo

Nel Regno Unito, il ministro della Sanità Wes Streeting si è dimesso e lancia la sfida formale alla leadership del premier britannico Keir Starmer, L’annuncio, nell'aria da giorni, dà il via alla nuova fase interna al Labour dopo la disfatta elettorale locale del 7 maggio. Streeting, 43 anni, indicato dai media come esponente della destra laburista, ha formalizzato per primo la candidatura a spodestare il premier come capo del partito di maggioranza e del governo.

La lettera al premier In una lunga lettera aperta inviata allo stesso Starmer, Streeting sostiene di aver "perso fiducia" nella leadership del primo ministro e che "sarebbe disonorevole" per lui restare al suo posto. Rivendica poi alcuni risultati raggiunti dal governo attuale, sottolineando soprattutto i successi accreditati al suo dicastero sul fronte del rilancio della sanità pubblica. Invita quindi il premier a un ripensamento sul rifiuto a dimettersi o a fissare un termine per le sue dimissioni, sollecitandolo a farsi da parte per "facilitare" il percorso verso una nuova leadership. "È ormai chiaro - scrive - che non sarai tu a guidare il Partito Laburista alle prossime elezioni politiche e che i parlamentari del Labour e i sindacati affiliati vogliono un dibattito su ciò che verrà dopo: una battaglia di idee, non fra personalità o meschini scontri di corrente". "Dovrà essere un dibattito ampio - conclude il ministro dimissionario - con la migliore varietà possibile di candidati. Io spero che tu vorrai facilitarlo". Vedi anche Uk, cosa dicono le elezioni locali del futuro dei partiti tradizionali

Streeting rivendica successi come ministro Qualche ora prima dell’annuncio delle dimissioni, Streeting aveva preparato il terreno alle sue ambizioni rivendicando successi nel settore affidatogli negli ultimi due anni. "Il nostro piano per l'Nhs (il servizio sanitario nazionale) sta funzionando", ha scritto in un comunicato, evocando nell'ultimo mese il "maggior taglio delle liste di attesa" negli ospedali "degli ultimi 17 anni" (su base mensile). Secondo il Guardian, tuttavia, i dati da lui citati non sembrano esattamente "in linea con quelli ufficiali di Nhs England". Vedi anche Elezioni in Uk, quanto vicino è lo “Starmageddon”?