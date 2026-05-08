Giornata dell'Europa il 9 maggio, programma ed eventi a Roma

Per l'occasione la Terrazza del Pincio di Roma si trasforma in un grande spazio pubblico dedicato ai valori e alle opportunità dell’Unione europea. L’evento, articolato tra dialoghi istituzionali, talk tematici, laboratori per bambini e momenti sportivi, offre un panorama ampio di un'Europa vissuta dai cittadini ascolta articolo

Ogni anno, il 9 maggio, l’Europa si ferma a riflettere sulle proprie origini e sul proprio futuro. La data commemorativa della Dichiarazione Schuman del 1950 che gettò le basi per la costruzione di una comunità europea di pace e cooperazione diventa l’occasione per una celebrazione pubblica che, nel 2026, trova la sua cornice nella Terrazza del Pincio di Roma. Dalle 11:00 alle 19:30, il programma si snoda attraverso talk, laboratori, stands informativi e momenti musicali, coinvolgendo studenti, famiglie, atleti e rappresentanti delle principali agenzie ed istituzioni europee presenti in Italia.

Europa in dialogo: dalle istituzioni ai giovani L’apertura della giornata è affidata alla Banda dell’Esercito con l’inno italiano e quello europeo e al simbolico dispiegamento di una bandiera UE di venti per trenta metri. A seguire, il Vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto è protagonista di un dialogo pubblico condotto dal giornalista Bruno Vespa, alla presenza della Vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna e dell’Ambasciatore di Cipro — Paese che detiene la presidenza di turno del Consiglio UE — Yiorgos Christofides. Centrale nel programma è il talk dedicato al programma Erasmus+, che riunisce rappresentanti del Ministero dell’Università e della Ricerca, del Ministero del Lavoro, delle agenzie Erasmus+ (INDIRE, INAPP, AIG) e della Commissione europea. In un’epoca in cui la mobilità giovanile e la formazione transfrontaliera assumono sempre maggiore importanza, Erasmus+ si conferma come uno dei programmi europei più riconosciuti dai cittadini, che mira a disegnare “l’Europa di domani” attraverso istruzione, sport e formazione professionale. Potrebbe interessarti Accordo Ue-Mercosur in vigore dal 1° maggio, cos'è e cosa cambia

Giornata dell'Europa 2026

Sicurezza digitale, fondi europei e territorio Il pomeriggio si apre con uno dei momenti più significativi dell’intera giornata: il talk dedicato alla lotta contro ogni forma di violenza giovanile: violenza di genere, bullismo e cyberbullismo. Attraverso le testimonianze di Paolo Sarullo e Flavia Rizza, e con gli interventi di rappresentanti della Polizia Postale e del Digital Services Act enforcement team della Commissione europea, l’evento affronta un tema di stringente attualità. Non meno rilevante è il panel pomeridiano dedicato ai fondi europei e alle loro ricadute concrete sul territorio. Spesso percepiti come distanti o burocratici, i fondi UE vengono raccontati attraverso storie reali, avvicinando i cittadini agli strumenti che l’Europa mette a disposizione per lo sviluppo locale, la coesione e l’innovazione. Potrebbe interessarti Live in Roma, Urso: "Ue ha capito che serve flessibilità sull'energia"