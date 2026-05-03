Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

I giovani europei partecipano alla vita politica?

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Nel 2025, secondo Eurostat, più del resto della popolazione. Quasi un quarto (il 24,3%) dei cittadini Ue di età compresa tra i 16 e i 29 anni ha preso parte ad attività di partecipazione civica e politica, che includono l’espressione di opinioni su temi politici, la partecipazione a consultazioni online e anche forme di votazione digitale. Un dato significativamente più alto rispetto al 20,2% registrato per l’intera popolazione

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ