I giovani europei partecipano alla vita politica?

Nel 2025, secondo Eurostat, più del resto della popolazione. Quasi un quarto (il 24,3%) dei cittadini Ue di età compresa tra i 16 e i 29 anni ha preso parte ad attività di partecipazione civica e politica, che includono l’espressione di opinioni su temi politici, la partecipazione a consultazioni online e anche forme di votazione digitale. Un dato significativamente più alto rispetto al 20,2% registrato per l’intera popolazione