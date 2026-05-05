Secondo il Daily Telegraph, la polizia londinese starebbe tentando di incriminare Christian Brückner, il cittadino tedesco indicato da anni come l'unico sospettato della scomparsa e il presunto omicidio di Madeleine McCann, la bimba di tre anni sparita nel 2007 durante una vacanza in Portogallo con i genitori. Se la Procura della Corona dovesse autorizzare l'incriminazione, l'unica resistenza potrebbe essere Berlino, che vieta l'estradizione dei propri cittadini verso Paesi non membri dell'Ue.

Scotland Yard vuole processare Christian Brückner

Madeleine McCann, nel 2007 all'età di tre anni è svanita nel nulla mentre si trovava in vacanza con i genitori a Praia da Luz, una località turistica in Algarve, nel sud del Portogallo. Secondo una fonte della polizia di Londra, ripresa dal Daily Telegraph in prima pagina, "l'obiettivo è estradare il principale sospettato e processarlo qui, se le prove lo consentiranno". "Chiaramente ci sono numerosi ostacoli, ma la nostra priorità al momento è raccogliere le prove più solide possibili contro di lui", ha aggiunto la fonte.