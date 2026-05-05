L'uomo ha già scontato una condanna per abusi contro una 72enne. Le autorità londinesi confidano in un'incriminazione formale, ma la Germania potrebbe vietarne l'estradizione
Secondo il Daily Telegraph, la polizia londinese starebbe tentando di incriminare Christian Brückner, il cittadino tedesco indicato da anni come l'unico sospettato della scomparsa e il presunto omicidio di Madeleine McCann, la bimba di tre anni sparita nel 2007 durante una vacanza in Portogallo con i genitori. Se la Procura della Corona dovesse autorizzare l'incriminazione, l'unica resistenza potrebbe essere Berlino, che vieta l'estradizione dei propri cittadini verso Paesi non membri dell'Ue.
Scotland Yard vuole processare Christian Brückner
Madeleine McCann, nel 2007 all'età di tre anni è svanita nel nulla mentre si trovava in vacanza con i genitori a Praia da Luz, una località turistica in Algarve, nel sud del Portogallo. Secondo una fonte della polizia di Londra, ripresa dal Daily Telegraph in prima pagina, "l'obiettivo è estradare il principale sospettato e processarlo qui, se le prove lo consentiranno". "Chiaramente ci sono numerosi ostacoli, ma la nostra priorità al momento è raccogliere le prove più solide possibili contro di lui", ha aggiunto la fonte.
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Secondo il Telegraph, Berlino potrebbe opporsi all'estradizione
Brückner, rilasciato lo scorso settembre dal carcere in Germania, ha già scontato una condanna per abusi contro una 72enne nell'ambito di una vicenda giudiziaria separata dal caso Maddie. Ma nonostante i continui sospetti della pubblica accusa su un possibile coinvolgimento dell'uomo nella scomparsa della bimba inglese, il 48enne non è mai stato incriminato per indizi investigativi insufficienti. Ora, stando al Telegraph, la polizia londinese ritiene di poter ottenere il via libera dalla Procura della Corona per procedere all'incriminazione di Brückner. L'unico ostacolo potrebbe essere la legge tedesca che, salvo rare eccezioni, vieta l'estradizione dei propri cittadini verso Paesi non membri dell'Unione Europea. Un rifiuto di Berlino rischierebbe di aprire una controversia diplomatica e legale con Londra.
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La polizia sta scandagliando un bacino idrico situato a 50 km dal complesso turistico nell'Algarve in cui la bimba britannica scomparve nel 2007. Secondo i media locali sarebbe stato un luogo frequentato dal principale sospettato, il tedesco Christian Brueckner