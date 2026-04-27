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Trump, diventano virali le parole della portavoce Leavitt sui “colpi sparati” alla cena

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Poco prima dell'attacco con pistola avvenuto durante la cena dei corrispondenti a Washington, la portavoce della Casa Bianca aveva parlato a Fox News. Karoline Leavitt parlando del discorso del presidente ha detto: "There will be some shots fired tonight", letteralmente "Saranno sparati dei colpi stasera". Una frase traducibile anche come “frecciata verbale” ma che ha lasciato spazio a fraintendimenti

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"There will be some shots fired tonight", letteralmente: "Saranno sparati dei colpi stasera". Queste parole sono state pronunciate dalla portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, in un'intervista a Fox News prima della cena dei corrispondenti a Washington. Poco dopo, un uomo ha fatto irruzione al Washington Hilton nel tentativo di attaccare Donald Trump. Le frasi della portavoce Leavitt sono subito diventate virali sui social, tra chi le vede come una profezia e chi, invece, parla solo di coincidenze. 

Due possibili interpretazioni

"È pronto a dare battaglia”, ha detto Leavitt al giornalista di Fox News parlando del presidente e del discorso preparato in occasione della serata. “Ve lo dico, questo discorso di stasera sarà un classico di Donald J. Trump. Sarà divertente. Sarà spassoso. Stasera ci saranno delle sparate. Quindi tutti dovrebbero sintonizzarsi. Sarà davvero fantastico". La frase sugli spari può essere interpretata in due modi: letteralmente "saranno sparati dei colpi stasera", ma in modo figurato può significare anche lanciare un attacco verbale diretto e critico contro qualcuno, traducibili appunto con l'espressione "sparate" o "frecciate".

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