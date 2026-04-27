Il presidente statunitense è stato coinvolto in quattro attentati durante la sua attività politica. Il caso più eclatante resta l'attacco a Butler nel luglio 2024, quando fu ferito all'orecchio da un colpo di fucile sparato da un giovane appostato su un tetto

Tre attentati in piena campagna elettorale e ora questo: gli episodi di violenza che hanno coinvolto Donald Trump hanno scandito la sua intera attività politica. L'ultimo, avvenuto durante la cena con i giornalisti , arriva in un momento di consenso particolarmente basso e alimenta nuovi interrogativi nella sua stessa base.

L'attentato a Butler, il caso più eclatante

L'episodio più noto resta quello di Butler, in Pennsylvania, il 13 luglio 2024. Durante un comizio elettorale, Trump viene colpito all'orecchio destro da un proiettile mentre si trova sul palco. Gli agenti del Secret Service lo proteggono e lo trascinano verso l'auto, mentre lui, con i pugni alzati, urla più volte "fight" (combatti) ai sostenitori. A sparare è il ventenne Thomas Matthew Crooks, appostato con un fucile di precisione sul tetto di un edificio vicino. Le autorità federali comunicano due vittime: l'attentatore e un partecipante al raduno, un operatore e pompiere volontario di Buffalo. In questi giorni il mondo Maga americano ha messo in discussione la vicenda sostenendo che l'attentato sarebbe stato una messa in scena per accrescere i consensi del candidato, cresciuto sopo il ferimento.