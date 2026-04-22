Insulti a Meloni, Solovyov non si scusa. Zelensky: rispetto per Italia

Il giornalista russo vicino a Putin non torna indietro il giorno dopo la bufera per le affermazioni shock su Giorgia Meloni e esorta invece la premier italiana a rispondere del suo sostegno alle idee di Mussolini e della sua simpatia per Kiev. Zelensky esprime solidarietà alla premier: pieno rispetto a Meloni e Italia
Il giornalista russo Vladimir Solovyov, il giorno dopo la bufera per le affermazioni shock su Giorgia Meloni, non si scusa, e esorta invece la premier italiana a rispondere del suo sostegno alle idee di Mussolini e della sua simpatia per Kiev, che Mosca ritiene "nazista".
"Signora Meloni, le parlo come uomo e ebreo che è stato nuovamente perseguitato dalle autorità italiane. Questo è accaduto più di una volta nella storia italiana. Non sono un propagandista, ma un ebreo e un antifascista, che si rivolge a voi, seguaci del fascista Mussolini, che ha combattuto nella guerra contro il popolo sovietico e che, come Hitler, porta la responsabilità personale della morte di 27 milioni di cittadini sovietici, del genocidio del popolo sovietico e dell'Olocausto contro gli ebrei", scrive sul suo canale Telegram il conduttore televisivo russo vicino al Cremlino, Vladimir Solovyov.
"Condividendo le idee di Mussolini, voi aderite a tutti i crimini dell'Italia fascista e, logicamente, dovreste condividerne la responsabilità", aggiunge Solovyov all'indomani del violento attacco alla premier italiana. "In ogni caso, dimostrate simpatia per questi crimini sostenendo lo stato nazista ucraino, che compie attacchi terroristici sul territorio russo e non ha fatto mistero dei suoi ripetuti complotti per assassinare qualcuno, incluso il mio stesso obiettivo dichiarato. E quando mi rispondete personalmente, tenete sempre presente questo", conclude.
La solidarietà di Zelensky a Meloni
"Pieno rispetto a te, Giorgia, e a tutta l’Italia. I propagandisti russi, miserabili, non riusciranno certo a deviare le persone la cui bussola è la difesa degli interessi nazionali del proprio Paese". Lo scrive su X in italiano il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, commentando il post pubblicato ieri dalla premier, Giorgia Meloni, in risposta agli insulti che le ha rivolto il conduttore televisivo russo, Vladimir Solovyov. "Grazie a te e a tutti gli italiani per una posizione così chiara", aggiunge Zelensky.
La risposta social di Carlo Calenda
Il leader di Azione Carlo Calenda risponde al conduttore tv russo Solovyov, che è tornato a insultare la premier Giorgia Meloni, con pochissime parole e un emoji: "La mia risposta a #Solovyov sarà sintetica", scrive Calenda e accanto posta l'emoji del dito medio alzato
L'attacco di Zakharova
L'Italia è stata "confusa dalla sua stessa propaganda per anni" e dovrebbe chiedersi "da che parte della storia si trova", dichiara la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, commentando la convocazione alla Farnesina dell'ambasciatore russo a Roma, Alexey Paramonov, in seguito agli insulti rivolti dal conduttore televisivo russo, Vladimir Solovyov, alla premier Giorgia Meloni.
"Per anni sono stati confusi dalla loro stessa propaganda. Hanno permesso ai media occidentali, concentrati su Washington e Londra, di prenderli in giro", ha affermato Zakharova, citata dall'agenzia di stampa Ria Novosti, aggiungendo che la situazione legata alla convocazione del diplomatico russo "non è più solo una questione di doppi standard, ma di mancanza di standard e, la cosa peggiore, di mancanza di coscienza".