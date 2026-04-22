Insulti a Meloni, Solovyov non si scusa. Zelensky: rispetto per Italia

Il giornalista russo vicino a Putin non torna indietro il giorno dopo la bufera per le affermazioni shock su Giorgia Meloni e esorta invece la premier italiana a rispondere del suo sostegno alle idee di Mussolini e della sua simpatia per Kiev. Zelensky esprime solidarietà alla premier: pieno rispetto a Meloni e Italia

Il giornalista russo Vladimir Solovyov, il giorno dopo la bufera per le affermazioni shock su Giorgia Meloni, non si scusa, e esorta invece la premier italiana a rispondere del suo sostegno alle idee di Mussolini e della sua simpatia per Kiev, che Mosca ritiene "nazista".

"Signora Meloni, le parlo come uomo e ebreo che è stato nuovamente perseguitato dalle autorità italiane. Questo è accaduto più di una volta nella storia italiana. Non sono un propagandista, ma un ebreo e un antifascista, che si rivolge a voi, seguaci del fascista Mussolini, che ha combattuto nella guerra contro il popolo sovietico e che, come Hitler, porta la responsabilità personale della morte di 27 milioni di cittadini sovietici, del genocidio del popolo sovietico e dell'Olocausto contro gli ebrei", scrive sul suo canale Telegram il conduttore televisivo russo vicino al Cremlino, Vladimir Solovyov.

"Condividendo le idee di Mussolini, voi aderite a tutti i crimini dell'Italia fascista e, logicamente, dovreste condividerne la responsabilità", aggiunge Solovyov all'indomani del violento attacco alla premier italiana. "In ogni caso, dimostrate simpatia per questi crimini sostenendo lo stato nazista ucraino, che compie attacchi terroristici sul territorio russo e non ha fatto mistero dei suoi ripetuti complotti per assassinare qualcuno, incluso il mio stesso obiettivo dichiarato. E quando mi rispondete personalmente, tenete sempre presente questo", conclude.