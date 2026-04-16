Cauto ottimismo dagli Usa su un possibile allentamento della tensione in Medio Oriente. Il tycoon, nelle scorse ore, si è detto fiducioso sull'esito dei negoziati con Teheran in vista della scadenza della tregua il prossimo 21 aprile. Dall’altra parte, Israele e Libano sono pronti a tenere colloqui dopo decenni senza contatti diretti
La guerra con l'Iran è "quasi finita" e un accordo entro la fine del mese è "possibile". Dall’altra parte, Israele e Libano sono pronti a tenere colloqui dopo decenni senza contatti diretti. Dagli Stati Uniti, e dal presidente Donadl Trump, filtra un cauto ottimismo su un possibile allentamento della tensione in Medio Oriente. Il tycoon, nelle scorse ore, si è detto fiducioso sull'esito dei negoziati con Teheran in vista della scadenza della tregua il prossimo 21 aprile. Tuttavia, il leader Usa non sembra voler mollare la presa: ha deciso di inviare altri 10.000 soldati nell'area, una mossa per aumentare ancora di più la pressione sull’Iran e spingerlo verso un'intesa in tempi stretti. Per quanto riguarda Israele e Libano, invece, Trump ha confermato che i colloqui tra i leader dei due Paesi per un cessate il fuoco dovrebbero svolgersi oggi.
I negoziati Israele-Libano
Sul social Truth, mercoledì Trump ha spiegato che i colloqui tra i leader di Israele e Libano sono in programma giovedì e ha aggiunto che "è passato molto tempo da quando i due leader hanno parlato, circa 34 anni. Ottimo". “Stiamo cercando di creare un po’ di respiro tra Israele e Libano”, ha sottolineato. Mercoledì è intervenuto anche Benjamin Netanyahu. "Mentre continuiamo a colpire Hezbollah, stiamo conducendo negoziati con il Libano, negoziati non si svolgevano da 40 anni e passa e si stanno svolgendo ora perché siamo forti e sono i Paesi che si rivolgono a noi, non solo il Libano", ha detto il premier israeliano in una dichiarazione video. "Nei negoziati con il Libano abbiamo due obiettivi principali: lo smantellamento di Hezbollah e una pace duratura. Pace attraverso la forza", ha aggiunto.
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I colloqui con l'Iran
Per quanto riguarda l’Iran, Reuters ha fatto sapere che alcuni importanti mediatori pakistani sono arrivati a Teheran per discutere riguardo a un possibile accordo prima della scadenza del cessate il fuoco. La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt si è detta ottimista: “Siamo fiduciosi sulle prospettive di un accordo”. Gli Usa hanno comunque negato che si starebbe lavorando a un'estensione del cessate il fuoco di due settimane per dare alla diplomazia una chance di successo. Un nuovo round di colloqui potrebbe tenersi la prossima settimana. Fonti iraniane hanno detto a Reuters che l'Iran propone, nell'ambito dei colloqui in corso, di consentire alle navi di passare liberamente attraverso il lato omanita dello Stretto di Hormuz senza rischio di attacchi.
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Trump, Gesù e i medici: si scatenano i meme dopo il post su Truth
Gli utenti dei social hanno dato sfogo alla fantasia: Trump che cammina sulle acque, personaggi dei medical drama vestiti come Gesù, immagini della vita di Cristo che svolge attività da medico. Dopo la foto generata con l’intelligenza artificiale di Donald Trump che cura un malato pubblicata (e poi cancellata) su Truth, decine di meme hanno invaso il web. Ecco alcuni dei più divertenti