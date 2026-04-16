La guerra con l'Iran è "quasi finita" e un accordo entro la fine del mese è "possibile". Dall’altra parte, Israele e Libano sono pronti a tenere colloqui dopo decenni senza contatti diretti. Dagli Stati Uniti, e dal presidente Donadl Trump, filtra un cauto ottimismo su un possibile allentamento della tensione in Medio Oriente. Il tycoon, nelle scorse ore, si è detto fiducioso sull'esito dei negoziati con Teheran in vista della scadenza della tregua il prossimo 21 aprile. Tuttavia, il leader Usa non sembra voler mollare la presa: ha deciso di inviare altri 10.000 soldati nell'area, una mossa per aumentare ancora di più la pressione sull’Iran e spingerlo verso un'intesa in tempi stretti. Per quanto riguarda Israele e Libano, invece, Trump ha confermato che i colloqui tra i leader dei due Paesi per un cessate il fuoco dovrebbero svolgersi oggi.

I negoziati Israele-Libano

Sul social Truth, mercoledì Trump ha spiegato che i colloqui tra i leader di Israele e Libano sono in programma giovedì e ha aggiunto che "è passato molto tempo da quando i due leader hanno parlato, circa 34 anni. Ottimo". “Stiamo cercando di creare un po’ di respiro tra Israele e Libano”, ha sottolineato. Mercoledì è intervenuto anche Benjamin Netanyahu. "Mentre continuiamo a colpire Hezbollah, stiamo conducendo negoziati con il Libano, negoziati non si svolgevano da 40 anni e passa e si stanno svolgendo ora perché siamo forti e sono i Paesi che si rivolgono a noi, non solo il Libano", ha detto il premier israeliano in una dichiarazione video. "Nei negoziati con il Libano abbiamo due obiettivi principali: lo smantellamento di Hezbollah e una pace duratura. Pace attraverso la forza", ha aggiunto.